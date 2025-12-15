El Real Madrid se planta contra el Barcelona y Negreira: «Nos llaman clubes internacionales para comentar los escándalos arbitrales»

El Real Madrid ha decidido llegar hasta el final con el caso Negreira y en su confrontación con el Fútbol Club Barcelona. El club blanco ha dicho basta. No aguanta más y está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias con un único objetivo: lograr la limpieza del fútbol español. Florentino Pérez lo dejó claro tanto en la Asamblea Ordinaria celebrada el pasado mes de noviembre como en el discurso pronunciado ante los medios de comunicación durante la tradicional copa de Navidad que el presidente ofrece cada año a la prensa.

Pero la indignación del Real Madrid va más allá y es compartida por otros clubes. En la entidad madridista reconocen que equipos rivales se han puesto en contacto con el club para comentar lo escandaloso de los arbitrajes que se producen en España y que, según consideran, está sufriendo el propio Real Madrid. A Valdebebas llegan llamadas de presidentes de clubes españoles y también internacionales, procedentes, por ejemplo, de Inglaterra o Italia.

Por todo ello, el Real Madrid ha decidido sacar los tanques a la calle en busca de la limpieza del fútbol. «Sin duda, el caso Negreira es el problema más grave que tiene el fútbol a día de hoy, incluso a nivel internacional. Tal y como se ha publicado estos días, hoy sabemos que se han pagado más de 8 millones de euros por informes técnicos sobre árbitros, los informes más caros del mundo, y que encima nunca fueron conocidos por los propios entrenadores, que eran los destinatarios de los informes», aseguró Florentino Pérez ante los periodistas.

«El Real Madrid seguirá insistiendo en ello por lo que representa nuestra institución en el mundo del fútbol y del deporte. Y vosotros, desde los medios de comunicación, jugáis un papel fundamental para que 2026 pueda ser el año en el que, por fin, se haga justicia y comience la verdadera regeneración del fútbol español», añadió.

Lo que sorprende especialmente al Real Madrid es la actitud de aquellos clubes que se mantienen al margen, cuando no solo se ha perjudicado al conjunto blanco, sino al resto de equipos que han competido en el fútbol español durante los años en los que el Barcelona pagaba al vicepresidente de los árbitros. «Estamos seguros de que no somos el único club perjudicado por este caso. Es más, es posible que algún club haya incluso descendido, víctima del caso Negreira», sentenció Florentino Pérez.

Dentro del vestuario del Real Madrid, la indignación también es notable. Tanto Xabi Alonso como sus jugadores terminaron muy enfadados tras lo sucedido en Vitoria, donde se dejó de señalar un claro penalti a Vinicius. Por este motivo, desde el club se optó por evitar que los futbolistas atendieran a los medios, ante el riesgo de posibles sanciones por sus declaraciones.

El Real Madrid elabora el informe para la FIFA

El Real Madrid trabaja en la elaboración de un informe que será remitido a la FIFA para exponer ante el máximo organismo internacional lo que está ocurriendo con el arbitraje. No obstante, en la entidad madridista no tienen prisa en presentarlo, ya que la intención es enviar un dosier «demoledor».