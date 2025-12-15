Tebas carga contra Florentino Pérez tras el discurso del presidente por el ‘caso Negreira’: «Es teatro»

Javier Tebas no ha tardado en contestar al mensaje navideño de Florentino Pérez, en el que ha cargado duramente contra Barcelona, Liga, Federación y árbitros por el caso Negreira. El presidente de la Liga, como no podía ser de otra forma, ha cargado contra el Real Madrid y contra su máximo mandatario. Ha catalogado de «teatro» el discurso y le ha dado la vuelta diciendo que la «pasividad» en este proceso judicial la ha mostrado el club blanco.

«Que no te construyan el relato, presidente. En un proceso judicial, la intervención no es a gusto del interesado, sino conforme al orden legal de personación en el procedimiento. El orden fue claro y rotundo: el fiscal, el abogado de Estrada Fernández, LaLiga (aunque actuamos antes en Fiscalía) y, finalmente, el Real Madrid, que fue el último en personarse», ha comenzado diciendo Tebas en su mensaje.

El patrón del fútbol español ha cargado nuevamente contra el presidente del Real Madrid, dejándole un recado. «¿No recuerdas por qué fuiste el último? La pasividad, entonces», señala. También se ha pronunciado sobre el hecho de que la Liga sólo hiciera una pregunta en las declaraciones de Luis Enrique, Ernesto Valverde y Joan Laporta, aunque sin despejar las dudas de por qué únicamente preguntaron una vez: «Por cierto, el fiscal formuló 19 preguntas, el abogado de Estrada 2, antes de la formulada por el abogado de LaLiga. Y cabe recalcar que las cuestiones que el Real Madrid intentó plantear después ya habían sido respondidas por Luis Enrique y Valverde».

Tebas ha intentado poner en cuestión la multitud de preguntas con las que el abogado del Real Madrid bombardeó a los testigos, señalando que eran irrelevantes, puesto que ya habían sido, según él, respondidas por los ex entrenadores culés. Además, cataloga la indignación del conjunto blanco como «teatro», puesto que considera que el club desprecia el procedimiento judicial.

«Hablar de ‘pasividad’ en este contexto no solo desprecia el procedimiento judicial, sino que falta al respeto a la inteligencia de cualquier persona que sepa cómo funciona un juzgado. Eso no es indignación: es teatro. LaLiga respeta los procesos, actúa cuando debe y no construye relatos. Otros, lamentablemente, sí», finaliza Tebas.