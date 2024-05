Brutal ataque a Xavi de un ex compañero en el Barcelona: «No tiene justificación alguna»

El Girona dio un golpe de realidad al Barcelona este pasado fin de semana y dejó bien claro cuáles son los dos equipos que están actualmente por encima de los culés. Real Madrid y Girona han vencido con holgura ambos duelos ante el Barcelona de Xavi Hernández pese a que las declaraciones del egarense disten mucho de esa percepción que todo el mundo ha visto desde el estadio o el televisor. Es lógico, por ende, que incluso a sus ex compañeros les resulte difícil justificar algunas veces el discurso de Xavi, uno de ellos, Gerard López, no se muerde la lengua.

El Girona sacó los colores al Barcelona con una remontada espectacular y dejando momentáneamente a los culés sin plaza para la próxima Supercopa de España. No depende de sí mismos y tendrán que esperar que tropiece el Girona y no fallar más el equipo de Xavi si quiere estar en la próxima edición.

Pese al claro 4-2 que acabó campeando en el marcador, con de nuevo otros cuatro goles encajados por parte de los culés, Xavi tuvo el descaro de afirmar en rueda de prensa que tanto en este encuentro como en los otros tres partidos de Liga ante Madrid y Girona fueron superiores, pero que por algún extraño motivo que no alcanza a explicar, el resultado no refleja esa superioridad.

«En los cuatro partidos contra los dos rivales que están por encima de nosotros hemos sido superiores, pero no se refleja en el resultado», verbalizaba Xavi para asombro de muchos en sala de prensa, asegurando: «Es una pena, nos venimos abajo con cualquier situación negativa. Son errores puntuales, sobre todo a nivel individual».

Es sobre este tema sobre el que ha atacado con dureza un ex compañero en el Barcelona de Xavi, Gerard López, ahora colaborador y tertuliano en Movistar+ en los partidos del Barça, ha dejado claro que su mensaje «no tiene justificación alguna».

Gerard López atiza a Xavi Hernández

«Mi intención no es polemizar con Xavi, nunca lo ha sido. Pero he sido crítico durante la temporada por este tipo de comentarios del entrenador», arrancaba Gerard López tras las declaraciones de su ex compañero, al que no puede defender en este caso pese a que les unen los colores: «Hemos visto muchas veces partidos, que hemos analizado y luego en la sala de prensa se volvía del contrario respecto a mi opinión o de la gran mayoría de opiniones que hay en Barcelona. Es un discurso para él y gente muy cercana: el staff, la gente más allegada… Si no, no tiene justificación».

🎙️ Gerard López, exjugador del Barça: «Las palabras de Xavi distan mucho de la realidad que hemos vivido».#DeportePlus pic.twitter.com/bMQi3TVf4S — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 5, 2024

Gerard López no entiende como Xavi puede seguir escudándose en arbitrajes o detalles cada vez que el Barcelona pierde un partido de este estilo: «Son 13 goles contra los rivales más importantes como Madrid o Girona, pero son muchas más goleadas esta temporada, partidos que no pueden tener justificación alguna. Contra el Amberes, el Shakhtar, el día del Villarreal, el Granada en casa te marca tres goles… Hay muchas más. No he tenido domingos de tranquilidad en el programa. Domingos que tú me digas ‘el Barça vuelve a estar bien, el Barça…’ Eso han sido dos o tres semanas, todo el año ha sido igual, analizar unas palabras de Xavi que distan mucho de la realidad que todos hemos vivido».