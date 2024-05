El Barcelona se estrelló en Gerona y a falta de cuatro jornadas para el final de la Liga está tercero en la clasificación. Le superan el Real Madrid, que le saca 14 puntos y ya es campeón, y el Girona, que este sábado le sacó los colores en Montilivi, y le quitó la segunda plaza, posición que da acceso a la Supercopa de España que se juega en Arabia Saudí y que ahora es del Girona por un punto de diferencia.

El hundimiento del Barcelona en Gerona, además de dar el título de forma oficial al Real Madrid, tiene una doble lectura en el equipo que entrena Xavi. La primera es puramente deportiva: pierden la segunda posición, vuelven a caer goleados por el Girona y no son ya ni el primer equipo de Cataluña. La segunda es económica: no quedar segundo y por tanto no ir a la Supercopa de España genera un importante agujero económico en las arcas culés.

Y eso no estaba calculado por la directiva que preside Joan Laporta, que contaba con el dinero que se recibe por ir a esta Supercopa de España en Arabia Saudí. El Barcelona perdería ahora una millonada por no acceder a esta Supercopa, que juegan cuatro equipos, los dos finalistas de Copa del Rey y los dos primeros de Liga. La Supercopa de 2025 tendría ahora unas semifinales entre Real Madrid y Mallorca (esta será segura sí o sí al ser el Madrid campeón de Liga y Mallorca subcampeón de Copa) y entre Athletic Club de Bilbao y Girona.

El Barcelona no entra en la ecuación porque a falta de cuatro jornadas está tercero en Liga. Le superó el Girona tras el encuentro de este sábado en Montilivi, en el que el conjunto de Xavi Hernández se diluyó en la segunda parte. Portu, que salió en la segunda parte, trituró a los culés con 10 minutos mágicos para él: gol nada más saltar al terreno de juego, asistencia a Miguel Gutiérrez tres minutos después y otro gol más para completar un partido perfecto.

El dineral que pierde el Barcelona si no va a la Supercopa

Esa tercera plaza en Liga dejaría al Barcelona con un agujero económico importante. Se estima que la entidad catalana podría dejar de ingresar ocho millones de euros, de los que seis ya eran seguros por jugar el torneo en Arabia Saudí. El Barça recibía seis millones de euros por participar, por estar en la Supercopa, dinero que ahora se esfumaría al no clasificarse para el torneo.

A esos seis se le podrían sumar dos por el desempeño deportivo del club en el torneo. Si llega a la final (para lo que sólo necesita ganar un partido, la semifinal) recibiría otro millón de euros y si gana el torneo, otro más. De ahí que la no clasificación a la Supercopa suponga un problema importante para el Barcelona y más cuando a inicios de temporada se daba por hecho que sí estarían en esta competición.

La Federación Española de Fútbol también perdería dinero sin la presencia del Barcelona en Arabia Saudí, ya que este país pagaría cinco millones de euros menos por el torneo. De los 40 millones firmados por año, serían 35 si faltara el Barcelona, tal y como establece una de las cláusulas del contrato. Arabia dejaría de pagar cinco millones por la ausencia del Barça, que hasta el momento siempre ha estado presente en la Supercopa con este formato de Final Four en Arabia Saudí.