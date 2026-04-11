El Barcelona admite ahora que cometió un «error» con Vitor Roque, que costó 40 millones

Vitor Roque fue uno de los fichajes más frustrantes para el FC Barcelona. El delantero fue una de las apuestas de Joan Laporta en busca de un nuevo Neymar y aquellos 40 millones de euros que pagó por su fichaje acabaron convirtiéndose en una de las operaciones más catastróficas del club azulgrana. Sin embargo, el tiempo y la paciencia lejos del Camp Nou le han devuelto la magia que se había apagado cuando se vestía la camiseta del Barça.

Llegó en invierno de 2024 como el delantero que iba a liderar el ataque culé la próxima década. Se rifaba media Europa por su fichaje y el Vitor Roque terminó aceptando la oferta de jugar en el Barcelona con hambre de hacer historia. Un éxito prometido que se convirtió en la desesperación de toda joven promesa sin oportunidad de demostrarlo. Apenas 12 partidos y dos goles fue su aventura en el Barcelona. Xavi Hernández no le dio continuidad y el hartazgo del carioca le hizo buscar una salida seis meses después al Betis. Allí mejoró números: 33 partidos, siete goles y dos asistencias. Pero Laporta decidió hacer caja con él y venderle de nuevo a Brasil rumbo al Palmeiras.

Con tiempo para adaptarse de nuevo al fútbol sudamericano, Vitor Roque ya es de nuevo ese goleador que maravilló al Barcelona. Seis goles en 16 partidos y estrella absoluta en su equipo. Un guion que hace daño al Barcelona, que ve que el brasileño sí tiene madera de estrella si tiene confianza: «No sé si en el día a día él escuchaba mucho de lo que salía en la prensa. Creo que nos faltó ayuda por nuestra parte, darnos cuenta si no estaba bien mentalmente. Su talento está ahí, lo está demostrando», confesó Deco en una entrevista para el diario Ge.

Según el director deportivo del Barcelona, Vitor Roque pasó por momentos desfavorables influenciado por factores externos y la presión mediática, además de que el hecho de venir a mitad de temporada tras una lesión «condicionó su proceso de adaptación». Aún así, insistió en que la venta del delantero no la considera fracaso a nivel institucional, aunque el tiempo ha puesto en factor que el Barça pudo haberse equivocado si sigue en esta tendencia que podría regresarle a Europa en busca de una segunda oportunidad.