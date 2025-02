19 meses de pesadilla para Vitor Roque en el Barça: desprecios, cesiones y mucho dinero tirado

La historia de Vitor Roque en la Liga española se ha convertido en un auténtico culebrón. Y es que la joven promesa brasileña de 19 años lleva más de año y medio viviendo una desagradable pesadilla desde que el Barcelona anunciara su fichaje de forma oficial en julio de 2023. Desde entonces, Vitor Roque ha sufrido únicamente desprecios por parte de la entidad presidida por Joan Laporta desde que Xavi Hernández, el entrenador por aquel entonces, decidiera incorporar al brasileño en las Navidades de aquel año.

Sin embargo, pese a ser uno de los nombres propios más sonados en ese mercado de invierno, Vitor Roque no tuvo el protagonismo que se esperaba. De hecho, el brasileño solo disputó 310 minutos en aquel curso repartidos en 13 partidos, donde marcó dos goles, uno de ellos muy importante (fue el tanto de la victoria liguera frente a Osasuna), pero nunca se asentó ni el once de Xavi ni en el fondo de armario.

La dramática situación de Vitor Roque provocó que André Cury, su agente, culpara a Xavi del ostracismo que vivía su representado y amenazó al Barcelona con un traspaso si el delantero no jugaba: «Nadie entiende por qué no le dan minutos. Xavi nunca ha hablado con el jugador y no entiendo esta situación. Es una situación que no está bien para ninguna parte. El chico tiene que trabajar más y más fuerte y esperar la oportunidad, pero ya ha habido muchos partidos en los que podría haber tenido estos minutos y protagonismo».

Sin protagonismo tampoco con Flick

El despido de Xavi Hernández y la llegada de Hansi Flick al banquillo del Barça hizo que Vitor Roque mantuviera la esperanza de poder demostrar su valía en la Ciudad Condal. No obstante, volvieron los fantasmas de la temporada pasada, pues el brasileño tampoco entraba dentro de los planes de Hansi Flick este curso. El alemán confió la capacidad goleadora de su equipo en Robert Lewandowski y en Pau Víctor, sus dos delanteros de referencia, por lo que el brasileño volvió a quedar relegado a un tercer plano.

Cierto es que Vitor Roque salió muy joven del Athletico Paranaense rumbo a España. Dar el salto a un grande de Europa requiere mucha paciencia, y ni el club ni el entorno del joven estaban muy por la labor. Esta cruda realidad llevó a que su representante le buscase una salida durante el mercado estival y, finalmente, encontró su hueco en el Betis, en donde llegó en calidad de cesión simple por una temporada, un año más otro opcional.

Fue cuando por fin Vitor Roque recuperó la felicidad por jugar al fútbol gracias a la confianza de Manuel Pellegrini en la joven promesa brasileña, disputando un total de 1237 minutos hasta la fecha, siendo 14 partidos y anotando cuatro goles.

Palmeiras va con todo por Vitor Roque

La Liga brasileña sabe de sobra la calidad que atesora Vitor Roque, y por ello el Palmeiras mostró un gran interés sobre la promesa carioca y por ello pujó fuerte por hacerse con sus servicios.De hecho, el club brasileño estaba dispuesto a pagar 25 millones de euros por ‘Tigrinho’, quedándose el club blaugrana con el 20% de una futura venta, según informó Fabrizio Romano.

Desde el club azulgrana ya se estaban frotando las manos, puesto que veían la posibilidad de recuperar parte de la inversión realizada por Vitor Roque. Y es que Laporta despilfarró la cifra de 30 millones de euros, más 31 en variables por rendimiento, en el jugador brasileño, superando incluso el traspaso de Endrick del Palmeiras al Real Madrid el pasado mes de diciembre de 2022.

Sin embargo, el pasado lunes el Palmeiras se habría retirado de la puja (de momento), ya que la Liga de Javier Tebas no iba a autorizar tal operación por cuestiones burocráticas. El problema es que al estar el periodo de inscripciones cerrado en España desde el 1 de febrero, Vitor Roque no puede regresar a la disciplina blaugrana, haciendo imposible que el delantero pueda ser traspasado al Palmeiras.

Del mismo modo, el Barça cuenta con otro obstáculo que superar, y es que necesita también el visto bueno del Betis, que reclama una compensación económica en caso de venta, pues perderían a un jugador importante en el tramo decisivo de la temporada.

La FIFA aparece y contradice a Tebas

El culebrón de Vitor Roque dio otro giro de guion cuando parecía que su fichaje por el Palmeiras se había ido al traste. Y es que la FIFA ha decidido meterse en el lío y cambiar las reglas del juego, pues ha dado el visto bueno para que el Barça pueda traspasar al delantero brasileño, siempre y cuando logre rescindir primero su cesión con el Betis antes del viernes, fecha en la que finaliza el mercado de fichajes en Brasil.

El club que preside Laporta encontró un resquicio legal en el artículo 5.2 de los ‘FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players’, el cual le permitiría cerrar la operación con el Palmeiras pese a que el mercado de fichajes en España ya está cerrado. Todo pasa ahora por alcanzar un acuerdo con el club verdiblanco, que sigue teniendo la sartén por el mango en este asunto, veremos cómo termina.