Hernández Hernández celebra a lo grande su llamada al Mundial: el CTA le premia con el derbi catalán

Las alegrías nunca vienen solas. El CTA ha premiado a Alejandro Hernández Hernández con el derbi catalán de este sábado a las 18:30 horas en el Camp Nou. Sólo dos días después de que la FIFA le nombrase como el único árbitro español para el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, el colegiado canario lo celebrará a lo grande pitando el Barcelona-Espanyol, partido de la jornada 31 de Liga.

Hernández Hernández será quien dirija este Barça-Espanyol en el que los de Hansi Flick buscarán dar un paso más hacia el título. Después de encarrilar media Liga el pasado sábado en el choque en el Metropolitano contra el Atlético (1-2) tras la derrota del Real Madrid en Mallorca. Así, los culés agrandaron su ventaja a siete puntos cuando sólo restan ocho citas para el final del campeonato.

Tras más de tres años de un «riguroso y exhaustivo proceso de selección», en un comunicado, la FIFA publicó este jueves la lista de los árbitros que dirigirán los partidos de la Copa del Mundo de este verano, integrada por 52 colegiados principales, 88 asistentes y 30 árbitros de VAR, procedentes de las seis confederaciones y de 50 federaciones miembro, en lo que constituye «el equipo arbitral más completo de la historia» de los Mundiales.

Entre ellos, debutará en un Mundial Hernández Hernández, con 251 encuentros pitados en Primera División, y que será el único representante español en el torneo como colegiado principal. Además, el coruñés Diego Sánchez Rojo, que debutó en la Liga en 2020, y el grancanario José Enrique Naranjo Pérez, internacional desde 2019.

Triunfo Mundial de Hernández Hernández

Según explicó la FIFA, las designaciones se han basado en el principio de «priorizar la calidad por encima de todo». Asimismo, se tuvo en cuenta la «regularidad del rendimiento» mostrado por los candidatos en torneos de la FIFA, así como en otras competiciones nacionales e internacionales de los últimos años.