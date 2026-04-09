Habrá un árbitro español en el Mundial: Hernández Hernández le come la tostada a Sánchez Martínez
El colegiado canario pitará algunos partidos de en la cita que se celebrará este verano en Estados Unidos, México y Canadá
También ha sido elegido Del Cerro Grande para el VAR
El organismo presidido por Infantino no ha escogido al murciano pese a haber dirigido seis encuentros de Champions
La FIFA ya ha elegido quién será el árbitro que represente a España en el Mundial 2026 del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá. El agraciado es Alejandro Hernández Hernández, colegiado canario con 14 temporadas de experiencia en Primera División (18 en total en la Liga contando las cuatro de Segunda). Además, Carlos del Cerro Grande es el escogido para el VAR.
Hernández Hernández pitará partidos en el Mundial y no lo hará Sánchez Martínez, pese a que el murciano haya dirigido más encuentros en esta Champions League que el elegido por la FIFA. El currículum en Europa avala al canario, que ha estado en los siguientes choques este curso: Liverpool-PSV, Atalanta-Chelsea y Manchester City-Galatasaray en fase de liga, Inter de Milán-Bodo Glimt en dieciseisavos y PSG-Chelsea en octavos.
En el caso de Sánchez Martínez, sus actuaciones en Champions han sido las siguientes: Bayern de Múnich-Chelsea, Olympique de Marsella-Atalanta, Galatasaray-Unión Saint-Gilloise y Mónaco-Juventus en fase de liga, Atalanta-Borussia Dortmund en dieciseisavos y el PSG-Liverpool de este miércoles en cuartos de final.
Así, se pone fin a meses de runrún con el arbitraje español, ya que el CTA no ha estado muy lejos de quedarse sin representante en el Mundial tras todo los escándalos recientes en la Liga. En Qatar 2022 el elegido fue Mateu Lahoz y este año Hernández Hernández recogerá su testigo en Centroamérica. El asistente del canario que también irá a la cita es Diego Sánchez Rojo.
Hernández Hernández y los árbitros del Mundial
- UEFA: Michael Oliver y Anthony Taylor (Inglaterra); Francois Letexier y Clement Turpin (Francia); Felix Zwayer (Alemania); Maurizio Mariani (Italia); Danny Makkelie (Holanda); Espen Eskas (Noruega); Szymon Marciniak (Polonia); Joao Pinheiro (Portugal); Istvan Kovacs (Rumanía); Slavko Vincic (Eslovenia); Hernández Hernández (España); Glenn Nyberg (Suecia) y Sandro Schaerer (Suiza).
- AFC: Adham Makhadmeh (Jordania); Ning Ma (China); Alireza Faghani (Australia); Yusuke Araki (Japón); Abdulrahman Al Jassim (Qatar); Khalid Al Turais (Arabia Saudí) y Ilgiz Tantashev (Uzbekistán).
- CAF: Mustapha Ghorbal (Argelia); Pierre Atcho (Gabón); Amin Mohamed (Egipto); Jalal Jayed (Marruecos); Dahane Beida (Mauritania); Omar Abdulkadir Artan (Somalia); Abongile Tom (Sudáfrica).
- CONCACAF: Drew Fischer (Canadá); Juan Calderón (Costa Rica); Said Martínez (Honduras); Oshane Nation (Jamaica); Cesar Ramos (México); Katia Garcia (México); Ivan Barton (El Salvador); Ismail Elfath y Tori Penso (Estados Unidos).
- CONMEBOL: Yael Falcon Pérez, Dario Herrera y Facundo Tello (Argentina); Ramon Abatti, Raphael Claus y Wilton Sampaio (Brasil); Cristian Garay (Chile); Andres Rojas (Colombia); Juan Gabriel Benitez (Paraguay); Kevin Ortega (Perú); Gustavo Tejera (Uruguay); Jesus Valenzuela (Venezuela).