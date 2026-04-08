El PSG arrolla al Liverpool y pone un pie en semifinales

El PSG arrolló al Liverpool este miércoles en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League y con la victoria por 2-0 en el Parque de los Príncipes ya divisa en el horizonte sus terceras semifinales en tres años. Los goles de Désiré Doué en el 11′ y Kvaratskhelia en el 65′ dan a los parisinos una renta que les hará visitar Anfield con media eliminatoria en el bolsillo.

2024, 2025 y posiblemente 2026… el PSG está cerca de confirmar el pleno al tres en semifinales, todas con Luis Enrique en el banquillo. La llegada del asturiano ha revolucionado al mejor equipo de Francia, vigente campeón de la Champions y principal favorito esta temporada. El 2-0 les sitúa en una posición inmejorable y, de clasificarse, se las verían con el Real Madrid o el Bayern de Múnich en la siguiente ronda.

Los parisinos solucionaron por la vía rápida una faena nada sencilla ante el rival que ya derrotaron el pasado curso en octavos, el conjunto de Arne Slot, que afronta su momento más delicado al estar fuera de la pelea por la Premier League y haber sido recientemente eliminado por el Manchester City de la FA Cup.

El técnico del Liverpool sentó en el banquillo a Salah y colocó a cinco hombres en la zaga, quizá pensando que Anfield sería un mejor campo de batalla para sus intereses. A condición de no haber hipotecado para entonces buena parte de sus oportunidades. No fue suficiente para detener el vendaval del conjunto francés, al menos en parte, porque los parisinos pudieron llevarse más recompensa a poco que sus atacantes hubieran tenido mejor puntería y el meta rival menos acierto.

El PSG pudo herir más al Liverpool

Especialmente Dembélé, que marró un par de ocasiones claras y rompió la racha de los últimos partidos, cuando parecía haber encontrado el camino que le condujo al Balón de Oro. La salida en tromba de los visitantes no fue más que una puesta en escena, porque el timón lo agarró enseguida el PSG, muy superior en el centro del campo con Kvaratskhelia y Doué alejados de las bandas, por las que transitaban los laterales.

Con más energía, más orden y más empaque, empequeñecieron a un rival que apenas les creó ocasiones y que no se llevó más castigo por una buena actuación del meta exvalencianista Mamardashvili, sustituto del lesionado Alisson Becker. El partido encontró pronto un único rumbo, el que marcaba el campeón de Europa frente a un rival que buscaba la pirueta salvadora que se le resiste este curso y que es más difícil encontrar forzado por las circunstancias.

Así es difícil contrarrestar el juego de un equipo que va encontrando la versión del año pasado, que vuelve a controlar los tempos y las situaciones y que dio una gran sensación de fortaleza. A ello sumó la fortuna, que permitió a Doué adelantar al PSG en el minuto 11 gracias a un balón que salió rebotado en vaselina fuera del alcance de Mamardashvili, un mazazo moral para los visitantes.

Sánchez Martínez protagonista al final

Y más motivación para un PSG que se encontraba cómodo, que buscaba espacios entre la maraña red y que encontró en un par de ocasiones al meta georgiano, a los 32 minutos a disparo de su compatriota Kvaratskhelia y cinco más tarde de Doué. Tampoco aprovechó una buena ocasión Dembélé en el 42, mientras que el Liverpool solo daba noticias en jugadas a balón parado, el refugio que ha encontrado el campeón inglés, que no parece suficiente a estas alturas de la élite.

Kvaratskhelia batió a su compatriota en el 65 en una buena jugada individual y los parisinos se lanzaron en tromba a por el tercer gol que certificara su clasificación. Pero una intervención del VAR tras un error de Sánchez Martínez para anular un penalti pitado injustamente por el árbitro español y la buena actuación de Mamardashvili dejaron con un hilo de vida a un Liverpool que deberá mejorar mucho para obrar el milagro.