El presidente del Bayern no da por muerto al Real Madrid: «Solo vamos ganando 1-0»

El Bayern no se fía del Real Madrid. Ese es el mensaje que se transmitió después de vencer en el Santiago Bernabéu. A pesar de tener ocasiones para finiquitar la eliminatoria antes del partido de vuelta, el conjunto de Vincent Kompany dejó vivo a Álvaro Arbeloa y los suyos. Un balance de tan solo un gol de diferencia que recalcaron una y otra vez con el contador ya activado para el segundo asalto en Múnich. Y, por mucho que partirán con ventaja, la sensación no es de tranquilidad absoluta.

Ni los propios jugadores ni el técnico ni el propio presidente del Bayern, Jan-Christian Dreesen. Vivió junto con Florentino Pérez el partido desde el palco del Bernabéu como el gol de Kylian Mbappé dejaba una lectura clara: 1-2 no es un resultado sepultador. Por mucho que el Bernabéu apretara en el tramo final del partido, los alemanes se marcharon con la victoria en el bolsillo. Algo que puso fin a una racha negra en el estadio del Real Madrid: «Hemos ganado este partido por primera vez en 25 años. En aquel entonces, en 2001, fue Giovane Élber quien abrió el marcador, y hoy es este equipo quien consigue esta victoria», explicó el máximo directivo bávaro.

Consciente de la importancia que era marcharse con un resultado positivo, los goles de Luis Díaz y Harry Kane fueron clave para ir más relajados al Allianz: «Hemos conseguido una posición de partida fantástica para el partido de vuelta en ocho días, una con la que podemos estar contentos», añadió Dreesen. Aun así, en el Bayern consideran que el resultado no ha cerrado ni mucho menos la eliminatoria: «Solo vamos ganando 1-0. El Real Madrid tiene la calidad para darle la vuelta a un partido así en cualquier momento, pero nosotros también», comentó.

Sobre la fuerza del Bernabéu, el presidente del Bayern «puede desatar una fuerza tremenda si se le permite. Tuvimos algo en nuestro juego que el Real Madrid no tuvo: nuestro X-Faltor, nuestro portero de cuarenta años, nuestro guardameta de clase mundial. Neuer estuvo excepcional hoy, pero solo se han jugado 90 minutos, y todavía tenemos que mantener el nivel durante al menos 90 minutos en el partido de vuelta», concluyó el director ejecutivo.