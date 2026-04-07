Arbeloa: «El que no crea se puede quedar en Madrid»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras perder 1-2 en la ida de los cuartos de final de la Champions contra el Bayern. El Real Madrid se vio muy superado por un conjunto alemán que se quedó corto y que no fue capaz de matar a un equipo blanco que ahora viaja a Alemania con la ilusión de hacer una machada que, visto lo visto, muy pocos esperan.

Arbeloa confía en la remontada del Real Madrid pese al duro golpe sufrido en el Santiago Bernabéu. El técnico blanco aseguró que su equipo sigue con vida en la eliminatoria y apeló a la capacidad competitiva de los suyos para darle la vuelta en Múnich. «Estamos vivos, estamos a un gol de empatar la eliminatoria. Hemos demostrado que podemos ganar en cada campo. No va a ser fácil, pero si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid», afirmó el entrenador del Real Madrid, que lamentó no haber aprovechado las ocasiones generadas, especialmente tras el 0-2. «Ha sido una pena no haber marcado alguna de las que hemos tenido», añadió.

El entrenador reconoció que el equipo se vio superado por momentos, especialmente en la gestión del balón. «Nos ha faltado querer el balón. Ellos han tenido demasiado control», explicó, señalando que el plan pasaba por tener más posesión y hacer defender al rival.

Arbeloa también puso el foco en los errores propios como factor determinante del resultado. «Sus dos goles han sido en dos pérdidas nuestras. El gol después del descanso ha sido un mazazo», señaló, insistiendo en que el equipo había trabajado previamente para evitar ese tipo de situaciones.

Pese a todo, el técnico madridista se mostró convencido de que la eliminatoria sigue abierta. «Podemos remontar esto», aseguró con rotundidad. Además, desveló el mensaje que trasladó a Vinicius durante el encuentro: «Le dije que un gol nos podía mantener en la eliminatoria». Un tanto que finalmente llegó y que permite al Real Madrid viajar al Allianz Arena con opciones. «Estamos vivos y con muchas esperanzas de hacer un gran partido allí», aseguró.

Arbeloa también analizó la baja de Tchouaméni, que se perderá la vuelta por amarillas: «No sé lo que ha visto el árbitro, como no sé que no sacara roja a la entrada de Mbappé. Es lo que tenemos y con eso iremos a Múnich». «Me aferro a mis jugadores para la vuelta. Admiro la ambición de mi equipo. Es una pena no haber aprovechado una ocasión más, pero tengo confianza en ganar en Alemania», añadió. «El que no crea se puede quedar en Madrid, pero vamos a ir con todo a ganar», sentenció.

Sobre Mbappé y Bellingham, comentó lo siguiente: «Jude ha estado mucho tiempo fuera, no me apetece dejarle en el banquillo. Hemos hablado de cómo debe ser la vuelta al equipo. Ojalá hubiera jugado 90 minutos siempre con él. Nos ha dado mucho. Estoy muy contento por la energía que nos ha mostrado. Le veo mucho mejor y en Múnich nos va a ayudar mucho». «He visto a un buen Mbappé. Este es al que queremos ver. Un jugador que quiera ser Mbappé todos los días», comentó.

«Que el mejor del partido haya sido Neuer nos da muestras de que podemos hacerle daño», aseguró. Por último, sobre lo anímico, dejó claro que se va a centrar en los «futbolístico». «Vamos a tener días para prepararnos bien. Los jugadores tienen mucha personalidad y lo primero que han dicho es que vamos a ganar allí», finalizó.