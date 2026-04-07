Rüdiger: «Los dos goles que encajamos son dos regalos»

Antonio Rüdiger fue tajante con los fallos del Real Madrid, sobre todo las pérdidas de balón, que le costaron, a su juicio, los dos goles en contra ante el Bayern de Múnich en el partido de ida de cuartos de final de la Champions League. El central alemán señaló esos «dos regalos» de Vinicius que precedieron a los tantos de Luis Díaz y Harry Kane en el Santiago Bernabéu.

«Salimos en el segundo tiempo y encajamos directamente un gol. Los dos goles son dos regalos. Necesitamos más», apuntó Rüdiger. Por suerte para el Real Madrid, Kylian Mbappé recortó distancias en el minuto 74 para llevar la eliminatoria viva al Allianz Arena, donde se disputará la vuelta el próximo miércoles a la misma hora (21:00 horas).

«Tuvimos muchas ocasiones para meter más goles, pero al final es así. Hablamos de estas cosas, de no perder balones fáciles, y mira los dos goles. En este nivel es muy peligroso. Necesitamos tirar más a puerta, pero hoy el mejor jugador del Bayern fue el portero Neuer», destacó el germano. Preguntado por si tenían fe para Alemania, también fue rotundo: «Claro, siempre».

Rüdiger y Lunin, duros con los errores

Andriy Lunin también estuvo serio al ser cuestionado por la oportunidad que aún tiene el equipo blanco de avanzar en la Champions: «Pudimos evitar algún gol seguramente, pero el equipo reaccionó bien y estamos vivos. Siempre se pueden hacer las cosas mejor. Es lo que hay y tenemos que seguir pensando en el próximo partido de Liga (Girona en casa este viernes) y tendremos días para pensar en la vuelta. Vamos a darlo todo allí».