Cómo va el Real Madrid hoy contra el Bayern, en directo | Resultado, cronología y dónde ver gratis por TV y en vivo online

El Real Madrid y el Bayern de Múnich ya están listos para protagonizar lo que será, sin duda, una de las grandes eliminatorias de estos cuartos de final de la Champions League. La primera manga se disputará en el Santiago Bernabéu y los pupilos de Álvaro Arbeloa esperan ofrecerle a la hinchada merengue otra gran noche europea, aunque son conscientes de que no lo tendrán nada fácil porque los bávaros intentarán dar la sorpresa en la capital de España. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este frenético Real Madrid – Bayern de Múnich de la máxima competición continental.

Real Madrid – Bayern de Múnich, en directo

Así están los cuartos de la Champions League

Hoy, martes 7 de abril, se da el pistoletazo de salida a los cuartos de final de la Champions League con los encuentros de la ida. Esta noche disfrutaremos de dos partidazos, ambos arrancando a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Uno de ellos se juega en Lisboa con el Sporting recibiendo al Arsenal, y en la capital de España viviremos este emocionante Real Madrid – Bayern de Múnich. Ya para mañana tenemos otros dos encuentros de alta tensión. El PSG recibirá en Francia al Liverpool, mientras que el Atlético de Madrid viajará a la Ciudad Condal para verse las caras con el Barcelona.

Un clásico en Europa

Hoy volvemos a disfrutar de lo que se ha venido denominando durante muchos años como el Clásico europeo. El Real Madrid y el Bayern de Múnich, siempre candidatos a ganar la Champions League se ven las caras en estos cuartos de final y sólo uno de ellos podrá pasar a las semifinales. En el recuerdo de todos está aquella eliminatoria en la que el cuadro blanco acabó eliminando a los bávaros gracias al doblete de Joselu en los últimos minutos, metiendo a los suyos en la gran final, final en la que acabarían conquistando la Orejona.

¡Vaya partidazo en el Santiago Bernabéu!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Bayern de Múnich que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Champions League. Resuena en todas las casas del viejo continente el himno de la máxima competición continental, más aún cuando llegamos a esta ronda a la que han accedido los ocho mejores equipos que pelearán por un billete para las semifinales, pero antes de pensar en dicha fase, hay que disfrutar con lo que tenemos en el presente y hoy nuestra atención se va al Santiago Bernabéu.