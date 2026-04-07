Real Madrid
Cómo va el Real Madrid hoy contra el Bayern, en directo | Resultado, cronología y dónde ver gratis por TV y en vivo online
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid - Bayern de Múnich de la Champions League
Vídeo: Surrealista: un espontáneo desnudo rompe el cordón policial al paso del autobús del Real Madrid
Vídeo: Como en las grandes citas: así recibió el madridismo al autobús del Real Madrid bajo una intensa lluvia
Min 51
Despeja el Bayern
Buena jugada individual de Vinicius, pero su centro lo interceptó Upamecano. Tuvo un córner el Real Madrid. Lo sacó bastante defectuoso Arda Güler y despejó la zaga bávara.
Min 48
¡Lunin!
El guardameta ucraniano del Real Madrid intervino en dos ocasiones para evitar un nuevo gol del Bayern de Múnich. Primero en un chut escorado de Olise y después en el córner con una intentona de Stanisic.
Min 46
¡GOL DEL BAYERN DE MÚNICH!
¡GOL DEL BAYERN DE MÚNICH! ¡GOL DE HARRY KANE! Sacó el Real Madrid de centro y Pavlovic le robó el balón a Carreras. Montaron un ataque los alemanes y Olise asistió al delantero británico, que se sacó un disparo ajustadísimo desde la media luna del área.
¡Comienza la segunda parte del Real Madrid – Bayern de Múnich!
No se produjeron cambios en el descanso y el Real Madrid ya ha puesto el balón en juego en el Santiago Bernabéu.
El Santiago Bernabéu
El Real Madrid va perdiendo al descanso, pero la afición estuvo a la altura antes de que comenzase el encuentro con el mosaico 360º que lució el Santiago Bernabéu.
Un espontáneo desnudo
A la llegada del Real Madrid al Santiago Bernabéu se produjo un pequeño incidente. Un espontáneo desnudo corrió por delante del autobús y de la Policía Nacional.
¡Descanso en el Bernabéu!
Terminó el primer tiempo con Vinicius reclamando un penalti que el colegiado no consideró que fuese pena máxima. Los jugadores se marchan a vestuarios ya.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro indica que se jugará un minuto más en este primer tiempo en el Santiago Bernabéu.
Min 44
Kane, cabeza de hierro
Vinicius fue derribado cuando iba a entrar en el área por un lateral y señalaron falta a favor del Real Madrid. Trent sorprendió con un disparo directo, pero Harry Kane metió la cabeza ante tal trallazo. No sé como pudo continuar como si nada el ex del Tottenham.
Min 41
¡GOL DEL BAYERN DE MÚNICH!
¡GOL DEL BAYERN DE MÚNICH! ¡GOL DE LUIS DÍAZ! Buenísima la jugada del conjunto alemán, que combinaron el balón hasta que Gnabry encontró el hueco para darle un pase al hueco al colombiano, que definió a la perfección ante Lunin. El Real Madrid pidió una amarilla en el inicio de la jugada, pero parece que no hay nada.
Min 36
¡Amarilla!
Cartulina amarilla para Tchouaméni por una zancadilla a Olise. El mediocentro del Real Madrid se perderá el partido de vuelta en Alemania.
Min 35
Bloca Neuer
Disparo de Vinicius desde la frontal del área que salió bajito y centrado, así que Neuer lo detuvo sin grandes complicaciones.
Min 33
Replegó el Bayern de Múnich
Contragolpe del Real Madrid, pero Upamecano tapó bien a Vinicius y eso permitió a que todos los alemanes se replegasen.
Min 29
¡Paradón de Neuer!
Pasazo de Valverde al espacio para Mbappé, que se saca un buen disparo cruzado, pero se topó con una mejor mano de Manuel Neuer, que consiguió evitar el primero del Real Madrid. En el córner Rüdiger remató como pudo con la pierna, pero su disparo se marchó fuera.
Min 27
¡¡Luniiiiin!!
Ahora la pérdida fue del Real Madrid cerca de su área y el pase de Olise a Gnabry era imposible de controlar. Después el que regaló el cuero fue Thiago Pitarch y el disparo de Gnabry lo detuvo como pudo Lunin. El córner fue directamente al lateral de la red.
Min 26
¡Trent!
Robo del lateral inglés, pero su disparo final lo estrelló en un rival y el rechace fue a los guantes de Neuer.
Min 23
Minutos del Bayern
Otra vez el Bayern de Múnich vuelve a tener el control del balón rondando el área de Lunin sin que los jugadores del Real Madrid sean capaces de quitarle el balón. Tuvo un córner el conjunto alemán, pero fue muy cerrado el centro y la bola fue atrapada por Lunin.
Min 19
¡Probó fortuna Vinicius!
Gran galopada de Mbappé, que se la da a un Vinicius que recibió en la banda y se metió hacia adentro para sacarse un disparo ajustado que mandó a córner Neuer con la punta de los dedos tras una buena estirada. En el córner no generó peligro el Real Madrid.
Min 16
¡Neuer!
Primer acercamiento serio del Real Madrid, pero tras varios rechaces blocó el cuero Neuer. Sacando regaló el balón y en la segunda jugada Mbappé tuvo una buena ocasión, pero tapó bastante bien el internacional alemán. El rechace le cayó a Vinicius, pero ya su chut se fue muy desviado.
Min 15
Cuántas Champions tiene el Real Madrid
Se cumple el minuto 15 y recordamos que esas son las Champions League que ha ganado el Real Madrid a lo largo de su historia, peleando este año por la Decimosexta.
Min 12
Despeja Huijsen
Centro desde la banda derecha germana que despeja Huijsen con la cabeza cuando Luis Díaz esperaba a su espalda.
Min 9
¡Salvador Carreras!
Centro al segundo palo de Kimmich para Kane, que hace un pase de la muerte para Upamecano. Pegó mal el francés porque era un gol cantado, pero Carreras estaba debajo de los palos para evitar el primero del Bayern.
Min 8
La saca el Real Madrid
En el tercer córner consecutivo del Bayern de Múnich hubo ahí un pequeño pinball y finalmente consiguió el cuadro blanco alejar el peligro de su área.
Min 7
¡La barrera!
El propio Olise efectuó la falta, que parecía muy bien dirigida, pero Huijsen desvió el cuero en la barrera. En el córner también despejó el central nacido en Holanda para regalar otro saque de esquina a los bávaro. En el segundo, botado por Kimmich, fue muy cerrado y parecía que podía ser gol olímpico y Lunin metió la mano.
Min 5
Falta peligrosa
Vaya jugada se acaba de montar Olise él solo, pero fue derribado en la frontal del área por Huijsen.
Min 1
¡Arriba!
Primer acercamiento del Bayern de Múnich. Pase de Kimmich a la frontal del área y chut demasiado alto de Laimer.
¡Comienza el Real Madrid – Bayern de Múnich!
Y llegó el momento, ¡rodó el balón en el Santiago Bernabéu! Sacó de centro el Bayern de Múnich.
El mosaico
El público ha levantado las cartulinas que tenían esperando en sus asientos y han formado un mosaico de 360º que han dado color al Santiago Bernabéu mientras los futbolistas del Real Madrid y Bayern de Múnich saltaban al campo.
¡5 minutos!
No falta nada para que comience este partidazo de la ida de los cuartos de final de la Champions League. Los jugadores van a saltar al verde, pero aprovechamos para dejarles la mejor previa del Real Madrid – Bayern de Múnich.
Las apuestas de la Champions League
Sólo quedan 8 clubes vivos en la máxima competición continental y las casas de apuestas han vuelto a infravalorar al Real Madrid, ya que dan al Bayern de Múnich como favorito para pasar a semifinales de la Champions League.
A qué hora empieza el partido del Real Madrid
Ya no queda nada para que comience el Real Madrid – Bayern de Múnich, que fue fijado por la UEFA en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Calienta el Real Madrid
Los futbolistas del conjunto blanco salieron hace unos minutos al césped del Santiago Bernabéu para calentar. Ya no queda nada para que comience este apasionante clásico europeo entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich.
La llegada del Real Madrid
La afición del conjunto blanco no falló a la plantilla de Álvaro Arbeloa en su llegada al Santiago Bernabéu. Así fue el recibimiento al autobús del Real Madrid.
El futuro de Álvaro Arbeloa
El técnico salmantino parece que ha conseguido levantar al Real Madrid, pero en este tramo final de temporada va a disputar varias finales para ver si continúa al frente del Real Madrid el próximo curso. Para ello Arbeloa tendrá que jugar esta ‘final anticipada’ ante el Bayern de Múnich.
Hansi Flick
El Barcelona juega mañana contra el Atlético, pero a nadie se le olvida que el actual entrenador del Barça dirigió al Bayern de Múnich, hoy rival del Real Madrid. En la rueda de prensa le dijeron que ganase el cuadro germano y esta fue la reacción de Hansi Flick.
Dónde ver el Real Madrid por TV en abierto
Recordamos que este partido Real Madrid – Bayern de Múnich será emitido por TV en directo por Movistar Liga de Campeones, que es un canal de pago. En DIARIO MADRIDISTA te contamos en vivo online y en streaming gratis este partidazo que no se va a poder ver en abierto por la televisión.
Alineación del Bayern de Múnich
Conocemos ya el once elegido por Vincent Kompany para este duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League. Esta es la alineación oficial del Bayern de Múnich contra el Real Madrid hoy: Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane
La convocatoria del Real Madrid
Álvaro Arbeloa había confeccionado la lista de convocados para este partidazo contra el Bayern de Múnich, pero sigue teniendo tres bajas importantes. La convocatoria del Real Madrid.
Jugadores apercibidos
Ambos equipos tienen a varios jugadores apercibidos que, en el caso de ver una amarilla, se perderán la vuelta. En el Real Madrid están amenazados de sanción Carreras, Huijsen, Bellingham, Tchoauméni, Mbappé y Vinicius. Por parte del Bayern de Múnich, Upamecano, Laimer y Gnabry.
Thiago Pitarch
Una de las grandes sensaciones de este Real Madrid en la era de Álvaro Arbeloa es el centrocampista, que hoy vuelve a la titularidad. Todo lo que debes saber sobre Thiago Pitarch.
Santiago Cañizares
El que fuera portero del Real Madrid ha sido bastante crítico con el juego del equipo merengue. Las palabras de Santi Cañizares.
El Real Madrid los junta y ellos buscan divertirse
Tras dar a conocer el 11, el club blanco destaca a sus dos estrellas en la delantera, Mbappé y Vinicius. Aún estamos esperando la alineación del Bayern y la llegada del autobús al Bernabéu.
🔟 🤝 7️⃣ pic.twitter.com/XufwDK3bLg
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2026
¡Alineación del Real Madrid!
Ya tenemos el 11 del Real Madrid: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!
🆚 @FCBayernES pic.twitter.com/qajqym4pGM
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2026
¡El Madrid sube al autobús!
Rostros serios en la expedición madridista, ultra motivada para el duelo más especial de la temporada en la que se juegan parte de sus aspiraciones en Champions. Y mientras, la Plaza de los Sagrados Corazones completamente abarrotada para la llegada del autobús.
El Real Madrid, a punto de salir hacia el Bernabéu
Los jugadores abandonarán las instalaciones de Valdebebas, donde llevan concentrados desde esta mañana, para subir al autobús y poner rumbo hacia el estadio. El Real Madrid-Bayern va cogiendo temperatura.
Cuántos partidos ha ganado el Real Madrid al Bayern
El de esta noche será el 29º enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern. El conocido como el Clásico europeo tiene color blanco, ya que el cuadro madridista ha ganado 13 de los 28 disputados hasta hoy, por 11 del conjunto bávaro y cuatro empates.
Todo listo en el Bernabéu
Así luce el estadio madridista por dentro a esta hora.
🤯 El de esta noche será el 2️⃣9️⃣º enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern… ¡Todos en #UCL! pic.twitter.com/fnYbawnWOZ
— Liga de Campeones (@LigadeCampeones) April 7, 2026
Así motiva el Madrid
Vean el vídeo con el que el club blanco motiva a sus aficionados antes de la gran cita de esta noche:
PELOS DE PUNTA. pic.twitter.com/Hycpft0yxB
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 7, 2026
Madrid se llena de alemanes
Vean las imágenes a estas horas de la tarde de la marea roja del Bayern en Plaza Castilla, desde donde dentro de poco pondrán rumbo al Bernabéu acompañados de la Policía.
🎥 Los fans del Bayern, preparados para salir hacia el Bernabéu@as_tv pic.twitter.com/EIkixuvaQE
— Diario AS (@diarioas) April 7, 2026
Michael Oliver, el árbitro
El británico pitará este Real Madrid-Bayern y será la quinta vez que esté en un partido de los blancos. Así les fue en las cuatro anteriores:
- Real Madrid-Juventus (1-3) Champions 2017-18
- Real Madrid-Eintracht (2-0) Supercopa de Europa 2022.
- Braga-Real Madrid (1-2) Champions 2023-24.
- Olympiacos-Real Madrid (3-4) Champions 2025-26.
Horario del Real Madrid vs Bayern de Múnich
Ya contamos los minutos para que empiece este partidazo. Aún hay que esperar algo menos de tres horas hasta que a las 21:00 eche a rodar el balón en el estadio del Real Madrid.
Dónde televisan el Madrid hoy
El Real Madrid-Bayern se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones. Tenemos que recordar que este canal es de pago y habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en el Bernabéu, lo que quiere decir que este choque no se podrá ver gratis por televisión.
A qué hora llega el bus del Real Madrid
La llegada del autobús del Real Madrid se producirá entre las 19:00 y las 19:30 horas. Concha Espina se llenará para recibir al equipo blanco alrededor del Bernabéu.
Posible alineación del Real Madrid
A esta hora de la tarde, la gran pregunta del madridismo es qué 11 sacará Arbeloa. La posible alineación del Real Madrid es la siguiente: Lunin; Trent, Rüdiger, Militao, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Thiago Pitarch, Arda Güler; Vinicius y Mbappé
¡Bienvenidos!
Todo listo para vivir una gran tarde en la previa de este Real Madrid-Bayern que marcará el futuro de los blancos en esta Champions. Las calles alrededor del Bernabéu empiezan a llenarse de madridistas que en algo más de una hora brindarán un brutal recibimiento a los de Arbeloa. ¡Vamos allá!
El Real Madrid y el Bayern de Múnich ya están listos para protagonizar lo que será, sin duda, una de las grandes eliminatorias de estos cuartos de final de la Champions League. La primera manga se disputará en el Santiago Bernabéu y los pupilos de Álvaro Arbeloa esperan ofrecerle a la hinchada merengue otra gran noche europea, aunque son conscientes de que no lo tendrán nada fácil porque los bávaros intentarán dar la sorpresa en la capital de España. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este frenético Real Madrid – Bayern de Múnich de la máxima competición continental.
Real Madrid – Bayern de Múnich, en directo
Así están los cuartos de la Champions League
Hoy, martes 7 de abril, se da el pistoletazo de salida a los cuartos de final de la Champions League con los encuentros de la ida. Esta noche disfrutaremos de dos partidazos, ambos arrancando a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Uno de ellos se juega en Lisboa con el Sporting recibiendo al Arsenal, y en la capital de España viviremos este emocionante Real Madrid – Bayern de Múnich. Ya para mañana tenemos otros dos encuentros de alta tensión. El PSG recibirá en Francia al Liverpool, mientras que el Atlético de Madrid viajará a la Ciudad Condal para verse las caras con el Barcelona.
Un clásico en Europa
Hoy volvemos a disfrutar de lo que se ha venido denominando durante muchos años como el Clásico europeo. El Real Madrid y el Bayern de Múnich, siempre candidatos a ganar la Champions League se ven las caras en estos cuartos de final y sólo uno de ellos podrá pasar a las semifinales. En el recuerdo de todos está aquella eliminatoria en la que el cuadro blanco acabó eliminando a los bávaros gracias al doblete de Joselu en los últimos minutos, metiendo a los suyos en la gran final, final en la que acabarían conquistando la Orejona.
¡Vaya partidazo en el Santiago Bernabéu!
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Bayern de Múnich que corresponde a la ida de los cuartos de final de la Champions League. Resuena en todas las casas del viejo continente el himno de la máxima competición continental, más aún cuando llegamos a esta ronda a la que han accedido los ocho mejores equipos que pelearán por un billete para las semifinales, pero antes de pensar en dicha fase, hay que disfrutar con lo que tenemos en el presente y hoy nuestra atención se va al Santiago Bernabéu.
Min 53
Upamecano
El central francés está firmando un partidazo y ahora llegó muy rápido para cortar lo que era un pase para Mbappé al área.