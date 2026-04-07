Como en las grandes citas: así recibió el madridismo al autobús del Real Madrid bajo una intensa lluvia

Miles de aficionados del Real Madrid se congregaron en la plaza de los Sagrados Corazones para dar la bienvenida a los jugadores de Álvaro Arbeloa en la previa de la ida de los cuartos de final que enfrenta a los blancos con el Bayern en el estadio Santiago Bernabéu. Los madridistas quisieron mostrar todo su apoyo a sus jugadores antes de jugar el que es hasta el momento el partido más importante de la temporada.

Con la Liga prácticamente perdida, sin la Copa por aquella eliminación en Albacete y derrotado en la Supercopa de España, el Real Madrid disparará su penúltima bala para ganar un título en un clásico del fútbol europeo, ante el Bayern, en el que Arbeloa afrontará un examen de primer nivel que puede decidir su futuro.

Enfrente, el Real Madrid se encontrará a un equipo fortísimo. Su entrenador, Vicent Kompany, ha dotado al conjunto bávaro de un carácter indomable que presenta datos que pueden asustar a cualquier rival: en los 99 partidos que el belga suma como entrenador del Bayern, ha marcado 300 goles. Una cifra escandalosa que amenaza a un equipo dubitativo.