Alerta amarilla contra el Bayern: cinco jugadores del Real Madrid están apercibidos

Alerta amarilla en el Real Madrid. Cinco jugadores están en riesgo de perderse la vuelta de los cuartos de final de la Champions, que se disputará la próxima semana en el Allianz Arena, si ven tarjeta en el partido de ida ante el Bayern en el Santiago Bernabéu. Bellingham, Carreras, Huijsen, Mbappé, Tchouaméni y Vinicius Júnior se perderían el choque en Alemania si son amonestados. También está apercibido Rodrygo, aunque, por desgracia, el brasileño no podrá ser de la partida tras sufrir una grave lesión de rodilla.

«No hace falta decirles nada. Ellos saben que están apercibidos, pero mañana va a ser un partido al límite y, si tienen que ver una tarjeta por el bien del equipo, lo van a hacer. Son jugadores con mucha experiencia. Llevamos varios partidos con muchos apercibidos y los hemos sacado adelante sin que vean esa amarilla. Esperamos que mañana sea otra oportunidad en la que ninguno la vea», aseguraba Arbeloa en la previa del encuentro contra el Bayern.

Por parte del Bayern, podrían perderse el duelo de vuelta en Múnich el lateral austriaco Konrad Laimer y el central francés Dayot Upamecano. Además, el técnico Vincent Kompany tendrá la baja del portero Sven Ulreich, mientras que Harry Kane arrastra molestias y es duda.

El clásico de Europa

Ambos equipos se han medido en 28 ocasiones en la máxima competición continental. El Real Madrid ha eliminado al Bayern ocho veces, por cinco del conjunto alemán. Ningún otro enfrentamiento alcanza cifras similares en la Champions.

El balance global es ligeramente favorable a los blancos: el 15 veces campeón de Europa ha marcado 45 goles y ha encajado 42, con 13 victorias, cuatro empates y once derrotas.

Además, el Real Madrid encadena nueve partidos sin perder ante el Bayern (siete victorias y dos empates). Los blancos han superado al conjunto alemán en las cuatro últimas eliminatorias que han disputado: tres en semifinales y una en cuartos. Y las cuatro terminaron con la Champions en las vitrinas del Bernabéu. La última, en el camino hacia la Decimoquinta, con los goles de Joselu en los minutos finales.