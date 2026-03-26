Cuándo se pueden comprar entradas para el Real Madrid – Bayern de Múnich de Champions League: precios y cómo comprarlas

El Real Madrid se enfrenta en los cuartos de final de la Champions League al Bayern de Múnich, en una eliminatoria en la que se jugará la ida en Madrid, en el Santiago Bernabéu, y la vuelta en Alemania, en el Allianz Arena, partidos en los que se esperan grandes entradas en cada estadio. Consulta todo lo relacionado con el partido, tanto el horario como el precio y cómo conseguir entradas para verlo in situ en el Bernabéu.

Cuándo se juega el Real Madrid – Bayern de la Champions League

El Bayern de Múnich mantiene su condición de mejor clasificado en la liguilla de la Champions League, tras una ronda casi perfecta con siete triunfos y una única derrota, por lo que tendrá el beneficio de resolver la eliminatoria ante el Real Madrid como local. Por ello, el partido de ida se jugará en el Santiago Bernabéu, con fecha y horario ya fijado por la UEFA: el Real Madrid – Bayern de Múnich de Champions League se disputará este próximo martes 7 de abril a las 21:00 horas.

Cuándo salen a la venta las entradas para el Real Madrid – Bayern de Champions

Las entradas para ver el Real Madrid – Bayern de Múnich aún no están a la venta y saldrán en bloques diferenciados según los interesados. El inicio de la venta de entradas será el viernes 27 de marzo desde las 10:00 horas, pero solamente habilitada para socios abonados y con un 30% de descuento aplicado. Estos tendrán hasta el lunes 30 de marzo a las 10:00 horas para retirar sus entradas.

El lunes 30 de marzo a las 12:00 horas se abrirá la venta a ‘socios afectados UEFA’, que también contarán con un 30% de descuento aplicado. El turno de los socios no abonados esta temporada será el martes 31 de marzo desde las 10:00 horas. El miércoles 1 de abril, desde las 10:00 horas, se abre el periodo para aquellos ‘madridistas platinum/premium’; mientras que el jueves 2 de abril a las 10:00 se abrirá el plazo para el público general.

Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid – Bayern de Champions League

El precio de las entradas para ver el Real Madrid – Bayern de Múnich parten desde 120 euros para el público general y de 84 para los socios. A partir de ahí, los precios varían según la zona elegida. Tanto en Fondo Sur como en el Fondo Norte, los precios van desde los 120 euros en el cuarto anfiteatro hasta los 300 euros en tribuna. En el lateral oeste y este, los precios parten desde los 170 euros en el cuarto anfiteatro hasta los 445 en tribuna, en lo referente a precios de público en general, a los socios se les aplica el 30%.

Cómo comprar entradas para el Real Madrid – Bayern

Para comprar las entradas del Real Madrid – Bayern de Múnich en el Santiago Bernabéu del próximo martes 7 de abril, únicamente será posible a través de la página web del club blanco: www.realmadrid.com. «Para este partido, la compra será exclusivamente online. La venta se realizará hasta agotar localidades», informó el Real Madrid sobre este partido, ya que «la entrada descargada en el móvil será el único documento válido de acceso para compras realizadas online, no siendo válido el formato Print at Home».