Convocatoria del Real Madrid contra el Bayern: regresan Valverde y Ceballos; Arbeloa tiene tres bajas

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions que mide a los blancos con el Bayern tiene como gran novedad el regreso de Valverde, que se perdió el encuentro contra el Mallorca por sanción. También está ya recuperado para este choque Dani Ceballos, que lleva varios días entrenando al mismo ritmo que sus compañeros.

Por otro lado, Arbeloa tiene tres bajas para el duelo contra el Bayern. Mendy se ha entrenado con sus compañeros, pero no estará en la ida. La idea es que regrese para el partido de vuelta. Por otro lado, Courtois se perderá toda la eliminatoria, mientras que Rodrygo aún tiene una travesía en el desierto tras la grave lesión que sufrió en la rodilla.

En cuanto a los canteranos, Arbeloa ha citado para este encuentro contra el Bayern a Thiago Pitarch, que apunta a titular. Además, los porteros que ha citado son Fran González y Javi Navarro.

Militao, titular; Bellingham no

Si de Mallorca se puede destacar alguna cosa positiva es ver que Militao ha regresado a un gran nivel. No hay milagros, solo trabajo. El brasileño se ha tomado un tiempo más largo del necesario para terminar de sanar bien la lesión muscular en el bíceps femoral con afectación al tendón proximal. Podría haber vuelto antes, pero no era lo recomendado. El objetivo era que cuando regresara lo hiciese al cien por cien y con garantías de poder terminar a un gran nivel la temporada, algo que parece que se ha conseguido. Ahora, apunta a titular contra el Bayern.

Por otro lado, Bellingham no será titular frente al Bayern, por lo que Arbeloa no tendrá que hacer frente a un gran dilema, ya que para que entre el inglés debe salir alguien, siendo Arda Güler o Thiago Pitarch los elegidos. Para el encuentro del martes, no será titular. Y es que su falta de ritmo todavía es importante.

Convocatoria del Real Madrid