Ceballos inicia su cuenta atrás para dejar el Real Madrid

Dani Ceballos inicia su cuenta atrás como jugador del Real Madrid. El de Utrera no seguirá la próxima temporada como jugador del equipo blanco, a pesar de que le resta un año de contrato. Tanto la entidad madridista como el jugador han entendido que ha llegado el momento de separar sus caminos tras varios años en los que, mercado tras mercado, ha habido diferentes culebrones donde la entidad blanca siempre le ha dado vía libre para cambiar de aires.

En el Real Madrid no gustó la actitud de Ceballos el pasado verano, cuando tuvo dos ofertas para salir del club. La primera, el Olympique de Marsella, donde llegó a sentarse a negociar y, cuando parecía que todo estaba listo para cerrarse, el jugador se echó para atrás. La segunda, en el último día de mercado, del Fulham inglés, pero el futbolista tampoco estuvo por la labor de hablar. Finalmente se quedó en la entidad y para Xabi Alonso fue más importante que para Arbeloa, que no termina de darle protagonismo. Una situación que parece que no cambiará.

Y es que Arbeloa ha decidido que Cestero, canterano del Castilla, está por delante de Ceballos en la rotación, algo que no termina de entender el andaluz y que le tiene muy molesto. El último ejemplo se pudo vivir en Mestalla. No obstante, a pesar de su malestar, tiene claro que en sus últimos meses como jugador del Real Madrid lo dará absolutamente todo para tratar de ayudar al equipo cuando goce de oportunidades.

Ceballos también considera que Arbeloa está siendo injusto con él, más si cabe cuando ha quedado demostrado que, cuando ha tenido minutos, ha sido capaz de firmar buenas actuaciones. No obstante, esto no está siendo suficiente y su papel es muy secundario.

El momento de separar sus caminos

Con esta situación, ambas partes entienden que lo mejor para todos es separar sus caminos una vez finalice la presente temporada. El Real Madrid, a pesar de que le resta un año de contrato, pondrá todas las facilidades del mundo para que pueda salir, mientras que el deseo de Ceballos sigue siendo regresar al Betis, aunque para ello es plenamente consciente de que deberá rebajarse el sueldo.

No obstante, hasta que este momento llegue, el Real Madrid y Arbeloa tratarán a Ceballos como uno más, mientras que el jugador seguirá demostrando que es un auténtico profesional, algo que siempre ha dejado claro desde que es futbolista del equipo blanco. Y es que, a pesar de que alguna actitud no ha terminado de gustar en Valdebebas, siempre han tenido claro que es un futbolista comprometido que da todo por el club.