Real Madrid y Olympique de Marsella se sientan a hablar por Ceballos

Comienzan las negociaciones. Real Madrid y Olympique de Marsella han comenzado a hablar sobre el futuro de Dani Ceballos, que parece lejano del conjunto blanco. La idea de la entidad madridista es que el futuro del utrerano se resuelva antes del fin de semana, pero desde Valdebebas también tienen claro que no dejarán salir a cualquier precio al todavía jugador madridista.

El Olympique de Marsella es el club que más interés está mostrando en Dani Ceballos, aunque no el único. Desde la Premier League también se sigue con atención al sevillano en estos últimos días de mercado de verano. Las negociaciones entre el Real Madrid y los franceses recién han comenzado y se espera que en las próximas horas o días haya movimientos.

El Real Madrid no tiene intención de regalar a Dani Ceballos. En el club blanco la premisa es clara: quien no quiera estar, no estará, pero al mismo tiempo no se harán concesiones. Por lo tanto, para dejarle marchar, deberá llegar con una oferta que satisfaga al club, y esta no podrá ser inferior a 15 millones de euros. En el Santiago Bernabéu no se contemplan cesiones ni fórmulas similares para jugadores con contrato que aún cuentan con mercado.

El Olympique de Marsella veía con buenos ojos una cesión sin opcion de compra para poder decidir, pero esta no es la idea de un Real Madrid que tiene claro que el que quiera fichar a un jugador con contrato deberá pasar por caja. En ese punto, han comenzado las negociaciones.

El Real Madrid no saldrá al mercado

En el Real Madrid se vive con tranquilidad el tramo final del mercado de fichajes. La directiva blanca dio por cerrado el capítulo de incorporaciones con el fichaje de Álvaro Carreras, el último en llegar tras Huijsen, Trent Alexander-Arnold y Franco Mastantuono. A ellos se sumó el ascenso de Gonzalo al primer equipo.

En cuanto a las salidas, Lucas y Modric abandonaron el club tras el Mundial de Clubes, mientras que Vallejo hizo las maletas antes del torneo. El resto de jugadores se mantienen, aunque en estos últimos días de mercado hay movimientos pendientes. Dani Ceballos es el que más opciones reales tiene de marcharse, pese a que otros como Rodrygo o Vinicius también manejan dudas. Si finalmente el utrerano deja el club, el plan madridista no variará: no acudirán al mercado y será Thiago Pitarch quien refuerce un centro del campo que quedaría más corto de efectivos. Además, hay que recordar que Bellingham y Camavinga regresan tras lesión.