La crítica opinión de Cañizares sobre el juego del Real Madrid: «No tiene mecanismos…»

El Real Madrid afronta este martes el inicio del mayor reto de su temporada. El conjunto merengue se mide en cuartos de final de la Champions a uno de los principales candidatos al trono europeo, el Bayern de Múnich. Una eliminatoria a la que los pupilos de Álvaro Arbeloa llegan con el mal sabor de boca de la derrota en Mallorca, que les ha alejado de la pelea por la Liga. La opinión del ex portero Santi Cañizares sobre el juego del Real Madrid no invita al optimismo. «No tiene mecanismos para jugar bien», ha asegurado.

El pesimismo en el madridismo respecto a sus opciones en Champions recuerda al de la pasada eliminatoria ante el Manchester City. En este sentido, el ex guardameta del Real Madrid sí confía en que el equipo merengue cambie su cara para competir con los mejores de Europa: «El Bayern está en mejor forma y tiene más posibilidades, pero el Real Madrid en Champions siempre da algo más y por eso es tan peligroso». Un hecho que ya ha experimentado el conjunto bávaro ante su clásico rival europeo.

Entre los debates generados alrededor del tropiezo del Real Madrid ante el RCD Mallorca es el encaje de Kylian Mbappé en una estructura que dio resultados ante el Manchester City, especialmente en un encuentro de ida en el que el Santiago Bernabéu presenció la mejor actuación del equipo esta temporada. Para Cañizares, la presencia o no del francés sobre el césped no tiene que ver con el rendimiento de los merengues. «El Real Madrid ha jugado bien muy poquitos partidos este año, más allá de quién haya participado», ha señalado el ex guardameta.

En su análisis en el programa Despierta San Francisco de Radio Marca, Cañizares ha cuestionado la propuesta de juego del conjunto blanco. “El equipo no tiene mecanismos para jugar bien. Lo que ha tenido siempre es una gran calidad individual con la que ha sacado partidos adelante», ha explicado el ex guardameta sobre cómo ha logrado sus victorias el equipo de Álvaro Arbeloa. Entre la calidad individual que señala Cañizares destacan actuaciones como la de Fede Valverde ante el Manchester City, con un sorprendente hat-trick- o el tanto con el que Vinicius Junior desatascó el playoff en Da Luz.

El pronóstico de Cañizares para el Real Madrid-Bayern

El reconocido ex portero de la selección española no ha querido mojarse sobre el ganador del duelo entre Real Madrid y Bayern de Múnich en el Clásico de la Champions, señalando que todo se decidirá en la vuelta en Alemania. Para levantar el título europeo el próximo mes de junio, Cañizares señala al propio Bayern y al FC Barcelona como grandes candidatos, aunque en la Champions «aparece un jugador y lo cambia todo».