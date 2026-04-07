El antimadridista Maffeo volvió a provocar a Vinicius: empujones, patadas y gritos de «¡llorón!»

Pocas rivalidades existen en el fútbol español en estos momentos tan picantes como la que protagonizan en cada encuentro Vinicius y el antimadridista Pablo Maffeo, especialmente por parte del actual jugador que el pasado sábado en Son Moix no paró de provocar, empujar y gritar al brasileño. El Real Madrid cayó derrotado ante el Mallorca por 2-1, con goles de Manu Morlanes y Vedat Muriqi, en un partido que, más allá del resultado, dejó para el recuerdo un nuevo capítulo en la ya larga y tensa historia entre ambos futbolistas que se remonta ya desde marzo de 2022.

Desde el primer minuto en que ambos jugadores coincidieron en el terreno de juego, quedó claro que la calma no iba a durar. En la primera disputa entre ellos, Vinicius acabó en el suelo reclamando una infracción que el árbitro no consideró y la respuesta de Maffeo fue inmediata: un gesto con la mano que venía a decir «ya estás hablando», una provocación directa al delantero del Madrid cuando apenas habían transcurrido diez minutos desde que coincidieron sobre el terreno de juego.

Lejos de quedarse en ese intercambio inicial, la tensión fue escalando a cada contacto. Uno de los momentos más comentados llegó cuando Vinicius logró esquivar una entrada del lateral. Lejos de continuar la jugada, el brasileño se giró y fue en busca de su rival. Fue entonces cuando, a la cara de Maffeo y con el dedo señalándole, soltó una frase rotunda, «te mato».

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La respuesta del defensa no se hizo esperar, «qué te pasa a ti, qué te pasa a ti», que derivó en un empujón que obligó al colegiado a intervenir y mostrarle la tarjeta amarilla tras la reclamación del jugador del Real Madrid, cómo captaron las cámaras del programa El Día Después de Movistar Plus+. Pero Maffeo no se conformó con la amonestación. Ya sancionado, continuó el intercambio verbal con un «no seas tan pesado, eres un llorón» que volvió a caldear el ambiente.

Vinicius a Maffeo: «Lo haces para salir en la tele»

Después llegó el momento más caliente de la tarde: el lateral realizó el gesto de un balón con las manos, una referencia directa a los cánticos de «Vinicius, balón de playa» que se escuchaban desde la grada, en referencia a que el brasileño no se alzara con el Balón de Oro. La respuesta de Vinicius llegó cargada de ironía: «De playa, sí… Lo haces para salir en la tele. Seguro que sales en la tele». El duelo verbal se cerró con Maffeo lanzando besos en tono burlesco hacia el delantero madridista, una vez que la victoria de su equipo estaba ya certificada.

Este es un capítulo más en la relación entre Vinicius Jr. y Maffeo que no dejan pasar ninguno de sus enfrentamientos para seguir añadiendo episodios a una serie cada vez más tensa. Desde marzo de 2022 ya van unos cuantos cara a cara, todos con polémica, choques, palabras y mucho picante…