Maffeo fue a por Vinicius tras la derrota en Mallorca: «Balón de playa, balón de playa…»

Pablo Maffeo debe gran parte de su carrera deportiva a Vinicius Jr y por eso siempre que le ve saltan las chispas. El defensor del Mallorca volvió a poner el capote a la estrella del Real Madrid, quien en esta ocasión pasó olímpicamente de sus provocaciones y su trash-talking durante el partido de Liga en el que los baleares salieron victoriosos.

El jugador del Mallorca empezó a gritar durante la segunda mitad «playa, playa, playa…» para llamar la atención de un Vinicius que no entraba a sus ataques. Maffeo hacía con sus manos el gesto de acariciar un balón circular para intentar conseguir captar la atención de su rival.

Vinicius no entró al trapo con Maffeo en uno de sus clásicos comportamientos con la estrella del Real Madrid. De hecho, el jugador del Mallorca ya ha tenido varias trifulcas con el brasileño en años anteriores llamándole «llorón» e incluso insultándole en distintos podcast.