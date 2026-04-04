¿Por qué no juega Vinicius el partido del Real Madrid contra el Mallorca?

Álvaro Arbeloa ha decidido que Vinicius comience el partido del Real Madrid ante el Mallorca en el banquillo. La decisión se debe única y exclusivamente a una cuestión de rotaciones. El brasileño ha llegado algo cansado de los partidos con Brasil y el técnico madridista ha decidido darle descanso. Teniendo en cuenta todo lo que queda por delante, el salmantino ha preferido no forzar a su estrella y apostar por otros jugadores en la visita del Real Madrid a Son Moix.

Vinicius venía de haber jugado 90 minutos en la derrota de Brasil contra Francia y otros 67 frente a la Croacia de Modric. Un total de 157 minutos que suma a sus piernas en una temporada cargada de partidos. Es por eso que Arbeloa ya dejó entrever en la rueda de prensa previa al partido que el brasileño sería suplente esta jornada. «Vinicius está algo cansado, mi amigo Ancelotti no le dio mucho descanso», dijo el técnico entre risas, que a su vez añadió que «entiendo» al seleccionador brasileño.

Las declaraciones del técnico del Real Madrid ya hacían pensar en una posible suplencia de Vinicius. El jugador está empezando a notar el cansancio acumulador por los minutos jugados en los últimos partidos y el equipo le necesita lo más fresco posible. Por delante, los blancos tienen un doble enfrentamiento contra el Bayern en cuartos de final de la Champions League y la pelea por la Liga con el Barcelona.

Arbeloa quiere a todos sanos para este tramo decisivo de la temporada y los va a cuidar lo máximo posible. Por eso, ante el Mallorca le ha dado descanso a Vinicius, igual que Mbappé fue suplente frente al Atlético en el derbi al estar saliente de lesión. El astro brasileño podría tener unos minutos en la segunda mitad si el partido lo requiere, pero en caso de que el encuentro esté sentenciado, el técnico podría dejarle descansar para que no acumule más minutos en sus piernas.