Alineación del Real Madrid contra el Mallorca hoy: Manuel Ángel es titular; Vinicius, suplente

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Mallorca tiene dos grandes ausencias. La primera, la de Valverde, clave en la medular madridista y baja por sanción; mientras que tampoco juega Vinicius, que, tras jugar mucho con Brasil y regresar el jueves a Valdebebas, está banquillo.

La portería del Real Madrid contra el Mallorca es para Lunin, ya que Courtois sigue lesionado. En el lateral derecho Arbeloa se ha decantado por Trent. En el costado izquierdo Álvaro Carreras es titular. La pareja de centrales es la formada por Rüdiger y Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni está en el corte; por delante forman Camavinga y Manuel Ángel, por lo que descansa Thiago Pitarch. Creando juego actúa Arda Güler, mientras que Brahim se mantiene en el once, ya que Vinicius es suplente para descansar pensando en el Bayern. Mbappé sí es titular.

Un partido clave

El Real Madrid llega a las últimas nueve jornadas de Liga a cuatro puntos del Barcelona, que este fin de semana tendrá un partido complicado contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Los blancos saben que no tienen margen de error y deben ganar todos los encuentros para tratar de pelear por el título.

«Tengo pensado sacar el mejor equipo que tenga para ganar el partido. Ya no tenemos margen de error y nos jugamos cada competición en cada partido. Son muchos partidos en muy pocos días, pero tenemos una plantilla con magníficos futbolistas. Les vamos a necesitar a todos. Somos conscientes de que, para ganar cada partido, necesitamos el compromiso de todos», aseguró Arbeloa.

Posible alineación del Real Madrid

La alineación del Real Madrid para el duelo que enfrenta a los blancos contra el Mallorca podría ser la siguiente: Lunin; Trent, Huijsen, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Manuel Ángel, Arda Güler; Brahim y Mbappé.