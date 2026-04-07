Real Madrid-Bayern: ¡qué partidazo!

Europa mirará a partir de las 21:00 horas para ver cómo los dos máximos gigantes del continente se ven las caras por enésima vez en la ida de los cuartos de final de la Champions. Real Madrid y Bayern se han citado en el estadio Santiago Bernabéu para protagonizar el primer capítulo de una eliminatoria que, salvo sorpresa, se decidirá el próximo miércoles en el Allianz Arena. No obstante, el primer choque apunta a ser clave.

Llega el Real Madrid con malas sensaciones a este encuentro tras perder el pasado sábado contra el Mallorca, un duelo que ha dejado a los blancos sin opciones -salvo debacle del Barcelona- de pelear por la Liga. No obstante, el disgusto duró lo permitido. Es decir, minutos. Los de Arbeloa salieron de Son Moix con la única intención de pasar página y empezar a pensar en la batalla contra los teutones.

«En el Real Madrid las alegrías duran lo mismo que las decepciones: nada», aseguraban en el vestuario blanco este domingo, día en el que se volvieron a ver las caras para preparar el encuentro contra el Bayern. Desde Valdebebas están convencidos de que los jugadores serán capaces de cambiar el chip, pero también son plenamente conscientes de que, si no están al cien por cien -o al 200, como decía Arbeloa-, será francamente complicado competir ante el que puede ser el equipo más en forma del momento.

Militao sí, Bellingham no… en principio

Si de Mallorca se puede destacar algo positivo es ver que Militao ha regresado a un gran nivel. No hay milagros, solo trabajo. El brasileño se ha tomado más tiempo del necesario para terminar de sanar bien la lesión muscular en el bíceps femoral con afectación al tendón proximal. Podría haber vuelto antes, pero no era lo recomendado. El objetivo era que, cuando regresara, lo hiciese al cien por cien y con garantías de poder terminar a gran nivel la temporada, algo que parece haberse conseguido. Ahora apunta a titular contra el Bayern.

Bellingham no será titular frente al Bayern, salvo sorpresa. Por lo que Arbeloa no tendrá que afrontar un gran dilema, ya que para que entre el inglés debe salir alguien, siendo Arda Güler o Thiago Pitarch los señalados. Para este encuentro no será titular, ya que su falta de ritmo sigue siendo importante.

«Con Bellingham en el campo lo que cambia es que somos mejor equipo. Estoy convencido de ello. Seguro que lo vamos a ver mañana porque es un jugador que nos aporta muchísimo. Ya he hablado muchas veces de su liderazgo, pero también de sus condiciones como futbolista. Tiene cualidades diferentes a otros compañeros y, cuando está en el campo, tendremos que saber adaptarnos; tanto él a los compañeros como los compañeros a él. De eso se trata el fútbol: de generar conexiones y poner el talento al servicio del equipo. Bendito problema tener que encajar a Bellingham dentro del equipo», aseguró el entrenador del Real Madrid.

Una máquina bávara

Enfrente, el Real Madrid se encontrará con un equipo fortísimo. Su entrenador, Vincent Kompany, ha dotado al conjunto bávaro de un carácter indomable que presenta datos que pueden asustar a cualquier rival: en los 99 partidos que el belga suma como técnico del Bayern, su equipo ha marcado 300 goles. Una cifra escandalosa que amenaza a un conjunto blanco todavía algo dubitativo.

Entre sus máximos artilleros está Harry Kane, que acumula 48 dianas esta temporada. En principio, era seria duda para jugar en el Bernabéu por una lesión en el tobillo. Sin embargo, este lunes se entrenó con aparente normalidad y viajará a Madrid para formar parte de un equipo que marcha a toda máquina en la Bundesliga.

De hecho, el pasado fin de semana firmó una espectacular remontada ante el Friburgo en un partido que terminó 2-3. Perdía 2-0 en el minuto 80 y consiguió voltear un marcador que parecía imposible.

Esta temporada, en todas las competiciones, solo dos equipos -Arsenal y Augsburgo- han logrado derrotar al Bayern. Una recta final como la del duelo ante el Friburgo demuestra, sobre todo, que el equipo cree en sí mismo, que compite hasta el último segundo y que sigue a rajatabla el exigente libreto de Kompany, que implica un enorme desgaste físico.

En el caso de que Kane no pueda jugar de inicio, el Bayern perdería pegada en ataque y también presencia ofensiva. El equipo suele jugar con un 4-3-1 flexible y mantiene una alineación bastante fija, aunque jugadores que vienen de lesiones como Jamal Musiala o Alphonso Davies aún no son indiscutibles.

La pareja habitual de centrales la forman Jonathan Tah y Dayot Upamecano. En los laterales suelen estar Josip Stanišić y Konrad Laimer, que alternan bandas según el partido, mientras que el doble pivote lo forman Joshua Kimmich y Aleksandar Pavlović.

Los hombres de ataque, con Musiala aún sin estar al cien por cien, suelen ser Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Kane. Ante el Friburgo, Gnabry jugó en punta durante buena parte del partido, mientras que Raphael Guerreiro ocupó la media punta. En otras ausencias de Kane, el delantero centro ha sido el senegalés Nicolas Jackson, que ante el Friburgo era baja por sanción.

Además, Kompany cuenta con alternativas desde el banquillo, empezando por Lennart Karl, que también ha sido probado como titular tanto en banda como en la mediapunta. Davies demostró contra el Friburgo -con el centro que acabó en el gol de Karl- que, aunque quizá no esté aún para 90 minutos, puede ser un arma muy valiosa como revulsivo.

Real Madrid-Bayern: posibles onces