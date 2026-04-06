Arbeloa: «¿Qué si Mbappé sabe lo que es el Real Madrid? Hacedme esta pregunta tras el Bayern»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro perteneciente a la ida de los cuartos de final de la Champions que enfrenta a Real Madrid y Bayern. Los blancos, que prácticamente dijeron adiós a sus opciones de pelear por la Liga tras perder el pasado sábado en Mallorca, se centran en la máxima competición continental para tratar de evitar que la temporada termine sin títulos.

Arbeloa comenzó analizando el encuentro contra el Bayern: «Un Madrid que siempre ha dado la cara ante grandes rivales. El Bayern está haciendo una temporada excepcional. Sabemos la exigencia que nos va a poner en el campo. La historia que tenemos con el Bayern siempre es especial. El Bernabéu va a vivir otra gran noche de Champions».

Arbeloa analizó el regreso de Mbappé y Bellingham: «Está claro que Mbappé tiene condiciones distintas a las de Brahim y por ahí tenemos que jugar de una manera diferente. Pero estoy encantado de tener a esos grandísimos jugadores a disposición. Mbappé vino para jugar este tipo de partidos. Es una suerte poder contar con todos y no tener un equipo con diez u once bajas».

«A mí lo único que me importa es lo que pienso yo y es una suerte extraordinaria tener a un jugador como Mbappé en el equipo. Me pongo en la piel de los defensas que tienen que enfrentarse al Madrid», añadió sobre Mbappé y los que le acusan de falta de equilibrio al equipo con él sobre el césped. «Mbappé sabe perfectamente lo que es el Real Madrid, siempre ha soñado con jugar aquí. No es fácil lo que ha hecho para jugar aquí. Me gustaría que me hiciesen esta pregunta tras la eliminatoria», sentenció con el galo.

No quiso hablar de juicios y dejó claro que solo piensan en superar la eliminatoria: «No pensamos en no ganar la eliminatoria. Yo entiendo que tenéis que analizar todos los escenarios, pero para nosotros solo hay uno: ganar al Bayern, es lo que queremos y en lo que creemos».

«Para ganar en fútbol tienes que hacer muchas cosas bien en todas las fases del juego. Para ser un gran equipo tienes que estar muy conjuntado y tener esa mentalidad colectiva. Quizás es en lo que más estoy incidiendo en los jugadores. Tenemos los mejores jugadores y tenemos que ser también el mejor equipo del mundo. Tenemos que poner el talento al servicio del equipo», comentó.

Arbeloa habló de las estadísticas que dicen que solo ha empatado un partido de 37: «Es un dato curioso y la mentalidad es la del Real Madrid, que es ganar. Yo siempre pienso que podemos ganar. En algunos partidos hemos encajado en los últimos minutos, pero esto es el Madrid y hay que intentar ganar siempre».

Sobre las alertas que han podido saltar, fue claro: «Son partidos y contextos diferentes. Los jugadores saben perfectamente el partido que tienen por delante. No tengo que avisarles de nada. Son unos cuartos de final contra un equipo con el que tenemos una grandísima historia y con un Bernabéu enchufado. Creo que todos somos conscientes».

También habló de Bellingham: «Lo que cambia es que somos mejor equipo, estoy convencido de ello. Tiene unas condiciones diferentes a otros compañeros y cuando está en el campo nos tenemos que adaptar. De eso se trata el fútbol, de tener esas relaciones entre los jugadores. Pero bendito problema tener que encajar a Bellingham en el equipo».

Arbeloa analizó el juego de los alemanes y del papel de Kompany: «Es un equipo muy bien trabajado, que le ves rápidamente sus señas de identidad y sus patrones de juego. Es un equipo muy agresivo en fase defensiva y que te lleva a situaciones que ves a todos los jugadores replegar de una manera tremenda. Luego con balón te llevan a situaciones por fuera con jugadores con mucho talento. Me parece un equipo muy completo y con muchas armas. Y superimplicados defensivamente. Kompany tiene merecido cada uno de los elogios porque está haciendo un trabajo tremendo en el Bayern».

Sobre cómo se definiría como entrenador, comentó lo siguiente: «No me coloco, donde me queráis vosotros. Mi obsesión es preparar a mis equipos para lo que se van a enfrentar en el campo y sacar la mejor versión de cada uno. Hay que ser un entrenador capaz de hacer todo».