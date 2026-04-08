Kompany no se fía: «Ha sido un buen resultado, pero no ha terminado nada»

Kompany se sentó ante los periodistas después de tomar una mínima ventaja en la ida de los cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid. El Bayern ganó 1-2 en el estadio Santiago Bernabéu, pero la realidad es que el resultado debió ser mucho más favorable para los alemanes, que superaron a los blancos casi todo el encuentro.

«Estamos contentos con el resultado. Es una victoria y cualquier victoria aquí es importante. Es algo sobre lo que podemos construir. Respetamos su calidad, es normal que creen ocasiones, pero nosotros también lo hemos sido. La idea es ganar en casa el siguiente encuentro. Nuestro equipo tiene el derecho de soñar siempre con la victoria por cómo juega», comenzó el entrenador del Bayern.

Sobre si Neuer es el mejor de la historia, no se mojó: «Tendríamos algún problema con Courtois, pero Manuel es uno de los elegidos. No muchos porteros pueden hacer lo que hace. Lo veo todos los días. No sé cómo era trabajar con él hace unos años. Es uno de los mejores porteros del mundo y está en un gran momento».

«Si ha sido el mejor jugador no es un problema. Se necesita un rendimiento por encima de lo normal en este tipo de partidos. Hemos podido marcar más goles. Espero que hagamos esto la semana que viene y ojalá que nuestros delanteros sean los mejores», añadió sobre el alemán.

«Creo que hemos sido muy respetuosos con el Real Madrid. Valoramos el tipo de equipo que es. Pero nosotros también somos el Bayern y lo que significa jugar en el Allianz. Si jugamos contra el mejor equipo en una competición, es un reto ganarles, aunque sabemos que tienen una gran calidad». «Yo estoy contento con el resultado, pero sé que esta ronda no ha terminado», aseguró.

«Intento no ir demasiado lejos. El año pasado estábamos en cuartos y este año igual. El objetivo es que todo el equipo esté disponible, el año pasado contra el Inter de Milán teníamos nueve bajas y jugamos bien. Si el Real Madrid no tiene nueve jugadores sería diferente. Ha sido un buen resultado, pero no ha terminado nada», comentó.