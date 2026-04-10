Manolo González lo tiene claro: «El Barça va a ir contra nosotros a muerte sin pensar en la Champions»

Manolo González confesó en la rueda de prensa previa de este viernes que su motivación para enfrentarse al FC Barcelona en la jornada 31 de la Liga es «máxima», porque «el Barça es el Barça» e irá «a muerte como siempre» contra los ‘pericos’, y ganar en el Camp Nou sería «una alegría doble», ya que romperían una racha «dolorosa» y acercarían virtualmente la salvación.

«Ellos irán a muerte, como siempre han hecho contra el Espanyol. Yo no creo que ellos vayan a especular. Entonces, a intentar competir al máximo nivel. Nosotros tenemos que centrarnos en nuestro partido. Pero sabemos que hemos perdido las tres veces que hemos jugado desde que estoy aquí, aunque en dos de esas tres el equipo lo hizo bien», analizó en rueda de prensa el derbi catalán de este sábado a las 18.30 horas.

Por esto, Manolo González cree que los azulgranas «van a competir al máximo nivel». «Es un partido diferente para ellos también, porque es el derbi de la ciudad. No creo que el Barça mañana salga pensando en el partido del martes, ni mucho menos. Los que jueguen de inicio van a ir al máximo, así que el partido mañana es difícil. Pero igual que ellos van a ir al máximo, nosotros también lo vamos a hacer», prosiguió.

«Nosotros sabemos que somos capaces de competir, de ganar, a cualquiera. De hecho, lo hemos demostrado el año y medio que llevo, hemos sido capaces de ganar al Real Madrid, al Atlético, de ganar a San Mamés o de remontar a San Mamés. Sabemos que si hacemos las cosas bien, que aquí está la clave del partido, de hacerlas muy bien y competir al máximo nivel, somos capaces de ganar a cualquiera», reiteró.

Manolo González analiza el partido contra el Barcelona

Y es que Manolo González espera que su equipo «vuelva a ser competitivo, fiable», porque «si mañana está ordenado y sabe jugar el partido, le va a competir bien al Barça, seguro». «Lógicamente, ganar mañana, primero porque es el líder, segundo porque es tu rival, te da un plus más que ganar en otro campo», admitió.

«Ganar te ayudaría porque te da el primer objetivo, que es el que te da la mayor tranquilidad de todas. Porque cuando estás salvado, cuando respiramos el 90% de los equipos de Primera, es cuando podemos respirar y estar más tranquilos. Y, a partir de ahí, te permite jugar. Primero te hace dar dos saltos en la clasificación también, ya no solo salvarte, y te permite encarar los partidos», comentó.

El técnico del equipo ‘perico’ confesó que su motivación es «la máxima» para enfrentarse al FC Barcelona. «Siempre la he tenido, cuando he jugado contra el Barça, cuando he sido entrenador de juveniles, siempre. Ojalá yo pudiera jugar mañana, ya me gustaría, pero no es el caso. La máxima motivación, como la tengo en todos los partidos, aún mucho más. El Barça es el Barça», defendió.

«Nosotros hemos preparado el partido con las condiciones buenas y malas que tienen ellos, con los jugadores que pueden jugar o no, como hacemos con todos los rivales. No es un día más especial en ese aspecto. Lo preparamos como cualquier partido igual, del mismo modo, y muy centrados en lo que tenemos que hacer nosotros bien para poder ganar», expresó sobre la posible suplencia de Lamine Yamal.

Finalmente, dijo que hay que «confiar en que lo haga bien» el árbitro del derbi, Alejandro Hernández Hernández. «No podemos hacer otra cosa, tenemos que confiar y ponernos una tirita antes de que pase algo no tiene sentido. Que el partido lo gane o lo pierda el que lo merezca, no hay más. A mí los arbitrajes del Barça no me preocupan. Me preocupan los nuestros y que el equipo haga un buen partido. Arbitrar es muy difícil, pero creo que tienen herramientas suficientes para poder hacerlo mejor cada vez», zanjó.