Manolo González explota por la mala racha del Espanyol: «Tanta polla y puta mierda con Europa»

Manolo González explotó en rueda de prensa este viernes tras el quinto pinchazo consecutivo del Espanyol en Liga. Su equipo no ha ganado ningún partido en 2026 y después de la última derrota cosechada en Cornellá contra el Deportivo Alavés (1-2) el entrenador gallego echó parte de la culpa de la mala racha al ambicioso objetivo de clasificar para competiciones europeas la próxima temporada.

«Tanta polla de Europa, tanta puta mierda de Europa. Que todos queremos ir, pero a ver si nos estamos equivocando nosotros. Es lo más grave», clamó Manolo tras perder el tercer encuentro seguido, el cuarto en enero. Pese a sólo sacar un punto de los últimos 15, el Espanyol se mantiene en quinta posición en Liga por la amplia renta obtenida en la primera vuelta.

Para llegar a posiciones europeas, insistió, es necesario «ganar y competir igual que para salvarte». «Debemos volver a coger la dinámica que llevábamos. Toca currar como cabrones. Igual nos estamos equivocando», repitió. El entrenador ha instado al bloque a reflexionar y mejorar de forma «urgente» de cara a los próximos compromisos. «Debemos volver a darnos cuenta de lo que somos. Cuesta mucho ganar y debemos coger el nivel que teníamos, de no regalar, no cometer errores a balón parado, no encajar…», analizó.

Manolo no escondió que el Espanyol presentó una versión mejorable, alejada de la cara mostrada antes de enero: «No hemos sido nosotros. Debemos volver a coger el punto competitivo de la primera vuelta. Puedes querer jugar muy bien, pero el ritmo de presión lo tenemos que volver a subir».

Manolo estalla con el Espanyol

El gallego hizo énfasis en la necesidad de «volver a competir» y en mejorar en las acciones a balón parado, algo que le ha parecido «imperdonable». «Si tienes que enviar un balón al río, pues no hay más», ilustró. En cualquier caso, el técnico apeló a la necesidad de adquirir «confianza y calma» otra vez.

El entrenador recordó que el Espanyol «siempre ha competido» y esta plantilla, auguró, «lo hará seguro». «Estamos cabreados y fastidiados. Este mes la hemos cagado, está clarísimo, pero nos levantaremos seguro. Por ganas y por esfuerzo no pararemos», sentenció Manolo.