El entrenador del Espanyol bromea con Mbappé: «Le he pedido… creo que viene»

Manolo González, entrenador del Espanyol, ha bromeado sobre la posibilidad de fichar a Kylian Mbappé. Preguntado por los refuerzos del equipo periquito para los días que quedan de mercado de invierno, uno de los técnicos revelación de esta temporada ha sacado el nombre de la estrella del Real Madrid.

«He pedido a Mbappé, creo que viene. Se ve que no está metiendo goles ahora… No diré ningún nombre, el club está valorando jugadores. Hay jugadores que han salido que no son verdad, el club está intentando traer jugadores que eleven el nivel de la plantilla», ha comentado Manolo González en la previa del partido que enfrenta al Espanyol ante el Alavés.

El Espanyol, que sigue quinto en la clasificación, viene de perder ante el Valencia con gran polémica arbitral. Ante las quejas, el conjunto catalán se reunió con el Comité Técnico de Árbitros para que le dieran explicaciones y audios del VAR de las jugadas polémicas. «No he preguntado demasiado, ya hablamos con los jugadores de que nos tenemos que aislar de todo esto. Son cosas que no podemos controlar, no nos quitará fuerzas hablar de los árbitros», se ha limitado a decir el entrenador del Espanyol, que en otras ocasiones sí ha sido más contundente contra los árbitros.

«Es lo que quiero, yo no quiero que me den nada, pero tampoco que me quiten. Lo que queremos es estar muy al margen de todo esto, que no nos puedan sacar del partido», se ha limitado a decir el técnico espanyolista.

Manolo González ha añadido entre risas que se «traerá el autobús» (fue conductor de autobuses hace años) en referencia a la importancia que tiene no encajar goles en ese duelo ante el Alavés: «Es clave el mantener la portería a cero, es media vida».

Sobre su rival, Manolo González ha explicado que «es un equipo muy duro, que domina varias facetas del juego y que hace poco en el Metropolitano le puso las cosas complicadas al Atlético».