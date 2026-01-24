Manolo González retrata a los árbitros tras el atraco de Mestalla: «Pase lo que pase no pasa nada»

Manolo González volvió a rajar del CTA y sus árbitros este sábado en la sala de prensa de Mestalla, aunque esta vez de una manera mucho más crítica después de que el Espanyol cayera por un penalti muy polémico en el descuento. El entrenador perico rajó de la actuación de Hernández Hernández, que pitó esa pena máxima por un pisotón inexistente de Rubén Sánchez sobre Lucas Beltrán, y del VAR, con Milla Alvéndiz al frente que ni siquiera avisó al colegiado de campo.

Así, Ramazani anotó el 3-2 desde los 11 metros en el 94′ y el Espanyol se iba de vacío del campo del Valencia a causa de esta polémica decisión. Su entrenador, Manolo, que comenzó diciendo que no quería «hablar mucho del tema», dejó las cosas claras al CTA: «Antes del penalti hay una falta sobre Rubén también, pero es algo que no podemos controlar».

«Cuando hablas perdiendo parece que es porque pierdes. Al VAR no sé si han ido, quizá se han ido al del gol norte. A mí se me escapa. Hay cosas que no entiendo. Yo no sé para qué sirve el VAR. Solo hay un estamento del fútbol en el que pase lo que pasa no pasa nada. A nosotros si hacemos mal las cosas, nos echan», aseveró.

Aun así, prefirió quedarse con la actitud de los suyos en Mestalla: «En la primera parte no ha pasado gran cosa, han tenido la del gol sólo que es un acierto de ellos. En la segunda creo que hemos estado mejor. Tras el empate a uno regalamos el segundo gol suyo. Luego conseguimos empatar de nuevo, pero llega la acción final. Me voy orgulloso del equipo porque lo dan todo».

Manolo y la racha del Espanyol

Lo cierto es que su Espanyol aún no ha ganado en 2026, algo que también recordó Manolo, aclarando que han merecido más en los cuatro partidos: «Si analizamos los últimos cuatro partidos hemos merecido más. El día del Barça nos faltó acierto. Con el Levante fue un partido igualado y un resultado normal. El del Girona está condicionado por el penalti, pese a que nuestro primer tiempo no fue bueno, pero en la segunda merecimos más. Sabíamos que esto podía pasar y hay que seguir».