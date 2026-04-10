Joan García afronta un nuevo derbi ante el Espanyol «muy motivado» y con normalidad

Joan García afronta su segundo derbi catalán como guardameta del Barcelona ante el Espanyol este sábado en el Camp Nou a partir de las 18:30 horas. El primero en Cornellá a primeros de año fue muy caliente y con una grada hostil contra él. Esta vez, jugando como local, será muy diferente, con mayor tranquilidad y una normalidad que poco a poco se va apoderando de esta situación.

El portero ex perico vive este fin de semana un nuevo derbi catalán. Antes los disputaba con la camiseta del Espanyol, pero el pasado verano tomó la decisión de marcharse al Barcelona. Se formó una tormenta enorme sobre su figura y el derbi de la primera vuelta en Cornellá fue muy caliente. Pero pasados los meses, la situación se ha normalizado.

Joan García se ha asentado en la portería del Barcelona como el titular indiscutible para Hansi Flick y está rindiendo a un nivel muy alto. Tanto, que Luis de la Fuente se lo llevó en la última lista con España y está en las quinielas para intentar ir al Mundial. Se ha convertido en una pieza clave para este Barça.

Joan García está muy motivado

Los que mejor conocen a Joan García señalan que afronta este derbi contra el Espanyol «muy motivado». Y lo hace de esta manera por dos motivos claros. Motivado por jugar ante su ex club y sus ex compañeros. Pero muy motivado también porque el Barcelona cada vez tiene la Liga más cerca y sería su primer gran título como jugador. Su primera Liga. Y esa ilusión por conseguir este entorchado es enorme para el portero catalán.

Joan García tiene claro para este derbi ante el Espanyol, al igual que ya hizo en Cornellá, que no hará ningún gesto ni entrará en ninguna provocación, si se produce. Es su línea de actuar y siempre la ha seguido a rajatabla. Un chico tranquilo, normal y siempre muy educado.

También hay que ser conscientes de que para este derbi catalán en el Camp Nou todo está mucho más tranquilo con Joan García que hace unos meses. El tiempo va pasando y esta situación se está normalizando poco a poco. El portero catalán será titular, no entrará en esas rotaciones de Flick pensando en la Champions y buscará dar su mejor versión, al igual que hizo en el derbi de la primera vuelta para acercarse a ganar su primera Liga.