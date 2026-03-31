De la Fuente: «Mostramos una condena total y absoluta ante cualquier actitud xenófoba, racista o falta de respeto»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras el empate que España y Egipto firmaron en el RCDE Stadium. El combinado nacional jugó un mal encuentro ante el equipo africano. El duelo estuvo marcado por los cánticos racistas que se escucharon desde la grada y ante los que la Federación Española se vio obligada a intervenir.

Luis de la Fuente fue contundente tras el empate ante Egipto y no dudó en condenar los cánticos racistas escuchados en el RCDE Stadium. «Mostramos una condena total y absoluta ante cualquier actitud xenófoba, racista o falta de respeto. Es intolerable», afirmó el técnico, que insistió en que «el fútbol no es violento», aunque advirtió de que «los violentos aprovechan el fútbol para tener su espacio» y que “hay que apartarlos de la sociedad, cuanto más lejos, mejor”.

En el plano deportivo, al ser preguntado por la eliminación de Italia, De la Fuente quiso poner en contexto la dificultad de competir al más alto nivel: «Es muy difícil clasificarse para un Mundial. Se sufre mucho y es complicado conseguir ese objetivo. Imaginad competir para ganarlo». Un mensaje con el que buscó dar valor al trabajo realizado en los últimos años: «Eso pone en valor lo conseguido ahora y durante este tiempo».

Pese al empate, el seleccionador se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores. «Estoy muy contento con el rendimiento de todos. Hemos visto nuevos escenarios y eso nos hace crecer», explicó, aunque reconoció que el partido dejó una enseñanza clara: «Hemos comprobado lo difícil que es ganar».

De la Fuente también se refirió a la exigencia de mantenerse en lo más alto: «Esto demuestra lo difícil que es ser número uno. Concedes un empate y hay un equipo que lo hace un poco mejor que tú y te supera. Hay que estar en la mejor versión en cada partido». Aun así, dejó claro el objetivo: «Competimos por ganar el Mundial y en el siguiente partido intentaremos mejorar».

En cuanto a la portería, el técnico destacó la competencia interna y dejó abierta la pelea por los puestos definitivos: «Ha sido muy positivo. Si no hay contratiempos, de estos cuatro porteros saldrán los tres que irán al Mundial». Además, lanzó un mensaje de cautela pensando en los próximos meses: «Quedan dos meses, es muchísimo tiempo y pueden pasar muchas cosas. Ojalá todos lleguen sanos para poder elegir».