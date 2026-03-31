España despidió el último parón de selecciones antes del Mundial con un triste empate ante Egipto. Fue el partido más discreto de la selección en mucho tiempo y se evidenció que el equipo, cuando no está Oyarzabal en el campo, tiene una notable falta de gol. Fueron noticias las rotaciones del seleccionador y también el debut del portero del Barcelona Joan García en la segunda parte, recibido con una enorme pitada por un sector mayoritario de Cornellá.

Luis de la Fuente lo cambio todo. Más que rotación, fue una auténtica revolución la que el seleccionador hizo en el once de España. De los que jugaron ante Serbia sólo repetía Lamine Yamal, franquicia y reclamo publicitario de un equipo que llega al Mundial con los deberes hechos y el merecido cartel de favorito colgado del cuello.

Los que saltaron al césped en el once de España a jugar contra Egipto fueron los siguientes muchachos: David Raya; Pedro Porro, Mosquera, Huijsen, Grimaldo; Carlos Soler, Fornals; Dani Olmo; Lamine Yamal, Barrenetxea y Ferran Torres. Enfrente la desconocida y exótica Egipto, víctima propiciatoria que llegaba a un Cornellá que lucía bello e insólito plagado de banderas españolas. Bullía ese españolismo latente, esa minoría silenciosa y oprimida que vive casi en la clandestinidad en Barcelona.

Nació el partido con vértigo y sin dueño como una ventosidad en un ascensor. No se arrugó Egipto, valiente en su propuesta y con la pelota. España aún trataba de tomarle el pulso al partido y buscaba alguien al volante sin Zubimendi, Rodri ni Pedri. Los nuestros comenzaron a presionar arriba en la salida de balón de los egipcios. Apretaba Cornellá y se encendía las pocas veces que Lamine cogía la pelota. En una conexión precisamente entre el crack del Barça y Dani Olmo llegó la ocasión para Ferran Torres, que se topó con un zaguero egipcio.

Sorprende Egipto

La resistencia visitante se extendió hasta la primera media hora de juego. La bola era de Egipto con un juego preciso y descarado. España, con menos tensión que la goma de unos gayumbos viejos, no daba cuatro pases seguidos. Cornellá no daba crédito. Menos aún cuando Marmoush, tras una gran acción diagonal en la que nadie le salió al paso, se topó con el poste derecho de David Raya. Luis de la Fuente cabeceaba en el banquillo.

Antes del descanso el seleccionador español metió a calentar a cuatro jugadores. Nada funcionaba en España, que se encaminaba al descanso con un inesperado pero merecido empate a cero en el marcador. La tuvo Grimaldo en el 42 con un centro hacia Ferran, que esperaba en boca de gol, pero que fue abortado por un jugador rival. Fue la ocasión más clara para nuestra selección, que abrochó ante Egipto un primer tiempo discretísimo en el que el juego de los nuestros no fue ni chicha ni limoná.

Luis de la Fuente no aguantó más. En el descanso metió a Rodri, Pedri, Fermín y Víctor Muñoz y sacó a Soler, Ferran, Carlos Soler y Lamine Yamal. El seleccionador, que no se deja influenciar ni presionar ni manipular por nadie, puso a calentar a otro portero. Sí, a Álex Remiro. Bueno, luego también llamó a Joan García para reabrir el debate. España comenzó a apretar gracias a la agitación provocada por Víctor Muñoz y Fermín. De la conexión entre ambos nació una ocasión en el 52 en la que el barcelonista se topó con el meta Shobeir.

Microondas Víctor Muñoz

España metió una marcha más. Pedri se asomó al área en el 56 y se volvió a topar con el meta Shobeir. Apretaba Cornellá y se hundía Egipto en su propio área. Rodri, con su pantalón subido a lo Julián Muñoz y su camiseta por dentro, gobernaba el juego y nuestra selección cercó el área visitante. En ese momento De la Fuente eligió hacer debutar a Joan García, que se llevó la pitada de Cornellá, que ni olvida ni perdona. A la vez salió Borja Iglesias que salió por un desdibujado Ferran.

Comenzó entonces una guerra civil en Cornellá entre partidarios y detractores de Joan García. Fermín, mientras, hacía la guerra él solo contra todos. Me gusta el ADN de este chico. Pero pasaban los minutos y a España se le negaba el gol. En el 75 no alcanzaron a rematar un pase de Borja Iglesias ni Yeremi Pino ni Víctor Muñoz. En el 79 otra buena maniobra de El Panda derivó en una bella vaselina que se marchó arriba por muy poco.

Siguió apretando España y Egipto se quedó con diez. La figura de su buen portero se agigantó hasta convertirse en una actuación faraónica la suya. Se nos fue agotando el tiempo y, aunque cargamos el área hasta el final, esta vez no hubo suerte y nuestra selección tuvo que conformarse con un empate inesperado que echa un poco de agua al vino de este último parón de selecciones antes de que conozcamos la lista de los 25 jugadores que se llevará Luis de la Fuente al Mundial.