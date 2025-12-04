De la Fuente engrandece a Lamine Yamal: «Puede ser un jugador de época como Messi, Maradona o Cristiano»

Luis de la Fuente ha puesto por las nubes el futuro de Lamine Yamal. A pesar de que no atraviesa su mejor momento, tanto por lesiones como por sus apariciones en partidos grandes, el seleccionador español salió en su defensa para arroparle semanas después de la polémica por caerse en las dos últimas convocatorias con la Roja.

«Le he conocido desde que era un niño con 16 años y en la evolución que ha tenido sigue siendo un joven, pero hemos tenido una relación muy cercana. Hemos tenido muchas conversaciones casi de padre a hijo y eso lo valora y lo ha agradecido siempre. Yo siempre le he tratado con un gran respeto, como no puede ser de otra manera. Y él a mí exactamente igual. Él escucha bien, escucha mucho cuando se le trata de interpretar que le tratas de ayudar», señaló.

A raíz de que el Barcelona presionase para que Lamine se quedase para recuperarse de una intervención por su pubalgia, en Las Rozas sentó muy mal la falta de comunicación entre las tres partes. Un conflicto que puso en el foco el compromiso del futbolista a meses de comenzar el Mundial en Estados Unidos. Aun así, De la Fuente defendió que no existen malos rollos con Lamine: «Todo lo que le he dicho siempre, siempre ha sido para ayudarle, para beneficiarle y para que entienda que los primeros interesados en que a él le vaya bien somos nosotros. Luego en esa relación es muy fluida y siempre hemos tenido mucha cercanía. Seguro que de aquí al futuro lo vamos a seguir teniendo igual», añadió.

La importancia de que Lamine Yamal no se desvíe del camino

Ante la falta de jugadores que ilusionen en Barcelona desde la marcha de Leo Messi, en el Camp Nou suspiran con que Lamine Yamal pueda llegar a tener una trayectoria tan longeva repleta de éxitos como la del argentino. Unas comparaciones en las que Luis no entró: «Todos confiamos en que el crecimiento y el margen de mejora que tiene es fantástico. No sabemos hasta dónde puede llegar. A mí no me gustan las comparaciones. Messi es un futbolista excepcional, también histórico y tiene posibilidades de conseguirlo. Todavía no ha llegado. Todavía le queda mucho recorrido», declaró en una entrevista para 60 Minutes.

«Soy una persona muy exigente en la que no me conformo nunca con lo que he conseguido yo. Yo traslado también el resto a los jugadores, en este caso a mí. No hay que conformarse nunca. Hay que seguir peleando y trabajando, intentando ser cada día un poquito mejor. Y como tiene tanto margen de mejora, él tiene que exigirse. Esa autoexigencia tiene que ser la principal virtud. No esperar que te vengan a ayudar desde afuera. Tiene que ser él el que tiene que estar exigiéndose cada día un poquito más», razonó.

«¿Dónde puede llegar? Pues no lo sabemos. No sabemos si dentro de diez años Dios quiera que no tenga lesiones, que no tenga ningún contratiempo, que juegue con normalidad. Veremos dónde puede llegar. Insisto, puede llegar a ser un jugador de época, de histórico, como Messi o como Maradona, o como Cristiano, como esos jugadores que son únicos, pero depende mucho de él. Nosotros vamos a ayudarle todo lo que podamos, pero depende mucho de él. Los grandes futbolistas se han hecho a sí mismos, son los que más han puesto de su parte para poder llegar muy lejos», zanjó.