Lamine celebra estar recuperado de su pubalgia: «Me siento como antes sin nada que me impida ser yo»

Lamine Yamal está muy motivado para el partido de Champions en Stamford Bridge. En unas semanas complicadas por su pubalgia, la estrella del FC Barcelona ha querido silenciar todos los rumores de su lesión en redes sociales con un vídeo para confirmar que ya está al 100% para volver a ser diferencial. Un mensaje de claras intenciones acerca de cómo quiere enfocar sus próximos meses para volver a ser el que era.

«Me siento como antes otra vez. Renovado. Con energías renovadas. Con un nuevo enfoque. Sin nada que me impida ser yo mismo», explicó junto con imágenes de algunas de sus mejores jugadas esta temporada. Discursos que ha celebrado el barcelonismo aplaudiendo el hecho de que esté recuperado y disipando los rumores de un posible doble rasero entre el Barça y la Selección de España.

Después del parón de selecciones, días que aprovechó para descansar en Barcelona, jugó los 90 minutos ante el Athletic en un día tan especial como la vuelta al nuevo Camp Nou. Ahí dio dos asistencias y demostró una mejoría física que echaba de menos Hansi Flick. Tampoco quiere perderse el partido crucial ante el Chelsea, y más después del pinchazo en Brujas. El objetivo es meterse entre los ocho primeros y así evitar el play off, además de la motivación de enfrentarse a uno de los equipos más potentes de la Premier League.

La pubalgia ha sido su gran lastre esta temporada. De forma intermitente le ha impedido tener continuidad y le hizo perder cinco partidos con el Barcelona. Eso, sumado a su ausencia en los dos últimos parones de selecciones, hace que el Barça sea muy cuidadoso con la gestión de sus problemas físicos. Ante el Chelsea estará, y con ganas de lucirse en una noche de Europa.