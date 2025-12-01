Lamine Yamal se sincera: «Estaba en mi cabeza jugar con Marruecos, pero yo quería jugar una Eurocopa»

Lamine Yamal sigue siendo protagonista día sí y día también en España. Pero también fuera de nuestras fronteras. El atacante del Barcelona ha concedido una entrevista al conocido programa ’60 minutes’ de la CBS en Estados Unidos. La joven perla azulgrana se ha abierto en canal y ha tocado todos los temas de actualidad, hablando también de la selección española y su comparación con Leo Messi.

«Cuando juego es mi mejor momento del día. Cuando puedo jugar, disfrutar con mis compañeros. Se nota cuando estoy feliz en el campo y se nota en mi juego. Nunca he sido una persona que cuando va a salir al campo piense en ‘tengo que meter cuatro goles y dar tres asistencias’. En cambio pienso ‘hoy quiero disfrutar, quiero hacer lo que aprendí ayer, quiero hacer lo que hacía en el parque antes, que la gente se divierta, yo divertirme con mis compañeros y si puedo marcar muchos goles, mejor’. Pero el fútbol va más allá de eso», comenzó declarando en esta entrevista Lamine Yamal.

Sobre la opción de elegir a España por delante de Marruecos: «La verdad que fue algo raro. Sí estaba en mi cabeza el ‘puedo jugar con Marruecos’. Justo Marruecos acababa de llegar a las semifinales del Mundial, pero en el momento de la verdad, nunca dudé. Con todo mi cariño y respeto para Marruecos, yo siempre he querido jugar una Eurocopa, jugar aquí en Europa. El fútbol europeo se ve más y está más cerca del internacional. Estando en el Barça yo quería ganar una Eurocopa que, gracias a Dios, ya lo he conseguido y ahora jugar un Mundial con posibilidades de ganarlo. Siempre le tendré cariño a Marruecos. También es mi país. La verdad que no hubiera sido nada raro ni malo jugar con ellos, pero España jugaba la Eurocopa. Yo me he criado en España y también siento que es mi país».

«La presión es algo mental. Es algo que tiene cada uno dentro. No la he sentido nunca y no sé si llegaré a sentirla. No tengo esa sensación dentro. Nunca lo he tenido. Yo siento que mis padres sí han tenido presión. Eran jóvenes, me tenían a mí. Tienes que sacar adelante la familia, el trabajo, hacer que tu hijo esté feliz, comprarles sus regalos. Eso sí que es presión y de la mala. Yo no puedo sentir presión por jugar a fútbol. Intento disfrutar y pensar que mis amigos lo han pasado peor que yo y yo estoy jugando al fútbol», señaló Lamine Yamal.

«Muy buenas (sensaciones para el Mundial). Hacía tiempo que España no llegaba como candidata a poder ganar el Mundial. Veo que el país está ilusionado. Yo lo estoy también. No podía llegar en un mejor momento. Me siento importante, me siento bien. Muchas ganas de que llegue», reclamó la estrella culé.

Lamine sobre Messi: «Creo que le respeto al final por lo que es para el fútbol. Si nos encontramos, habrá ese respeto mutuo. Para mí, es el mejor de la historia. Él sabe que soy buen jugador y que le respeto. Es mutuo y los dos sabemos que yo no quiero ser Messi. Yo quiero seguir mi camino. No quiero jugar como él ni de llevar el 10 por Messi ni nada de eso».

«En mi equipo de trabajo tengo una persona que es Bernardo y me dice cada vez que juego que le vuelve a gustar el fútbol. Me lo recuerda. Mucha gente me dice que vuelve a ver el fútbol por mí. Mi madre ve todos los partidos y antes veía alguno de vez en cuando. Muchas mujeres me dicen por la calle que ven los partidos, abuelas, abuelos… Había un momento en que los niños no se ponían bambas de fútbol para ir al cole que era algo mítico que todos hacían o camisetas de fútbol. Ha vuelto a ponerse de moda. O los turistas que se pongan la camiseta del 10 del Barça. Está volviendo y me hace darme cuenta de las cosas», dijo el jugador del Barcelona.