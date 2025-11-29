El Barcelona superó al Deportivo Alavés (3-1) en su segundo partido en el Camp Nou y alcanzó el liderato de la Liga con lo justo. Dos goles de Lamine Yamal y Olmo, a pases de un extraordinario Raphinha, remontaron en el primer tiempo el gol tempranero del equipo vasco. Joan García salvó varias llegadas peligrosas de los vitorianos y el Barça ganó un partido en el que no hizo grandes cosas. Dani Olmo sentenció marcando el 3-1 definitivo a la contra en el tiempo de descuento.

Toda la presión la tiene el Real Madrid este domingo en Gerona. El Barcelona hizo su trabajo, le ganó al Alavés y se coloca líder de la Liga con dos puntos más que los blancos. Pero con lo justo. Sufrió mucho el cuadro blaugrana que terminó incluso pidiendo la hora. También con lo justo en el tema de las lesiones con las bajas de última hora de Araujo y De Jong. Pedri volvió a tener minutos y Raphinha demostró que con él sobre el campo este Barça es otro.

La previa del duelo del Barcelona contra el Alavés tuvo de todo. Primero llegó la sorpresa del once. De Jong se cayó de la convocatoria por un motivo personal y Bernal entró en su lugar. Regresaba el canterano culé a la titularidad 15 meses después. Raphinha también regresó al once.

Pero hubo más. Miles de aficionados del Barcelona se vieron afectados por el desastroso caos de las entradas en el Camp Nou. Un fallo tecnológico dejó a miles de personas fuera en los primeros minutos con colas interminables alrededor del estadio. «Barça sí, Laporta no», gritaban todos ellos desde las gradas del Camp Nou. El polvorín era tremendo.

El Alavés marca primero y Lamine responde

Y el inicio de partido no ayudó para nada a arreglar las cosas. El Alavés pegó un petardazo antes de llegar al primer minuto de juego. El equipo vitoriano se fue arriba, provocó un córner en los primeros segundos, lo puso al área y marcó el 0-1. La defensa culé se quedó mirando mientras Ibáñez aprovechaba una pelota muerta para marcar a placer. Sorpresón.

Pero reaccionó rápido el Barcelona. Tras el gol vitoriano, los de Flick fueron con todo hacia arriba. Fue Lamine Yamal el encargado de empatar el partido a los ocho minutos de juego. Raphinha se internó en el área por el costado izquierdo, puso un gran balón al área, la pelota se paseó y en el segundo palo apareció Lamine para pegarle con el alma y colocar el 1-1 en el marcador.

Del posible 1-2 al 2-1 de Olmo

El partido estaba en un ida y vuelta muy común en los partidos del Barcelona. El dominio era culé, pero en cada contra el cuadro vasco llegaba con mucho peligro a la portería rival. En el minuto 24 perdonó el Alavés una ocasión clamorosa para volver a adelantarse. Una contra perfecta aprovechando los errores defensivos de la zaga culé. Rebbach la puso al segundo palo y Jonny remató con Joan desde el suelo. Parecía gol hasta que el portero culé se levantó e hizo un paradón descomunal.

Joan García salvó el 1-2 del Alavés y dos minutos después, en el minuto 26, llegó el 2-1. El Barcelona logró remontar el partido antes de llegar a la primera media hora de juego por la vía rápida. Otra vez Raphinha fue un puñal por banda y otro pase suyo terminó en gol. La entrada del brasileño clave en el equipo culé. Esta vez apareció Olmo por dentro para no fallar de primeras. Gol y 2-1 en el Camp Nou.

La recta final del primer tiempo estuvo muy abierta. La pelota era azulgrana, pero el peligro en las transiciones del Alavés también tenían un peligro real. Los dos equipos perdonaron en los últimos segundos del primer tiempo. Primero Yamal en el 44. Intentó regatear al portero en el área pequeña y su disparo se fue al palo. Luego Boyé en el descuento tras un disparo desde el interior del área desviado tras una gran jugada de Parada por banda.

Cambios ofensivos de Flick

La segunda mitad comenzó con un doble cambio sorprendente y muy ofensivo de Hansi Flick. Quitó a Bernal, que tenía amarilla, para meter a Rashford y jugar con cuatro atacantes y un único mediocentro puro. También metió a Koundé por un Eric que estaba con problemas en su nariz rota.

Estaba defendiendo mucho más encerrado el Alavés en el segundo tiempo. Intentando no dejar espacios y seguir vivos en el partido. El Deportivo Alavés sacó a Aleñá y Carlos Vicente para intentar seguir haciendo daño a las contras con algo de frescura.

En el 60 hizo dos cambios más Flick. E importantes, porque volvió tras lesión Pedri más de un mes después. También entró al campo Ferran Torres y se fueron Lewandowski y un Raphinha que fue el mejor del partido.

Los minutos pasaban y el Alavés estaba vivo. Pero muy limitado. El Barcelona buscaba el tercero, pero se estaba encontrando esta vez un muro en la defensa vitoriana. En el 77 dio el susto el equipo de Coudet a la contra. Carrera de Carlos Vicente por banda derecha y el remate de Boyé lo sacaba Cubarsí salvando a su equipo. Con lo justo estaba ganando este partido el Barcelona.

Y otra vez Joan García salvó en el minuto 85 al Barcelona con una tremenda parada a Guridi en un mano a mano. El Alavés llegó vivo al tramo final y podía pasar cualquier cosa. El Alavés terminó muriendo en la orilla y Dani Olmo marcó el definitivo 3-1 en el tiempo de descuento. El Barça es líder momentáneo de la Liga.