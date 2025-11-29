Así queda la clasificación de la Liga tras la victoria del Barcelona contra el Alavés

El Barcelona se ha puesto líder de la Liga tras su victoria de este sábado contra el Deportivo Alavés (3-1) en el partido de la jornada 14, con la que ascienden a la primera posición de la clasificación a la espera de lo que suceda en el Girona-Real Madrid (domingo a las 21:00 horas). Los de Hansi Flick, que ganaron con los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, por partida doble, para darle la vuelta al tanto inicial de Pablo Ibáñez, suman 34 puntos, dos más que el equipo blanco, que lleva sin ganar dos encuentros.

El Barça ya enlaza cuatro triunfos consecutivos en Liga que maquillan su mal momento en Champions, donde fue goleado el pasado martes en el campo del Chelsea. Para los culés era trascendental sumar los tres puntos contra el Alavés, ya que el próximo martes disputarán el encuentro adelantado de la jornada 19 contra el Atlético, también en el Camp Nou.

Por su parte, el conjunto rojiblanco tiene este sábado la oportunidad de ponerse tercero provisionalmente si vence al Oviedo, colista de Primera División, en el Metropolitano. Los de Simeone están en pleno de victorias, ya que llevan desde el 5 de octubre sin cosechar otro resultado. El Villarreal, tercer clasificado, jugará su partido de esta jornada el domingo a las 14:00 horas en su visita a la Real Sociedad.

El Betis, que jugará el derbi sevillano, continúa ocupando la quinta plaza de Europa League, empatado a puntos con el Espanyol, sexto (21), que se medirá al Celta. El descenso sigue cosa de Girona, Levante y Oviedo, aunque Osasuna puede caer a la zona roja tras su empate in extremis en Mallorca.

El Barcelona es líder en la clasificación de la Liga