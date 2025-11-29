Resultado Barcelona – Alavés en directo: resumen, goles y cómo ha quedado el partido de la Liga hoy
El Barcelona y el Alavés protagonizarán un auténtico partidazo en el Camp Nou en esta jornada 14 de la Liga. Los culés quieren levantarse tras la derrota que sufrieron en Londres ante el Chelsea y son conscientes de que sumando los tres puntos podrán dormir como líderes de la clasificación, metiéndole presión así al Real Madrid, que juega este domingo ante el Girona en Montilivi. Narramos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este Barcelona – Alavés.
Barcelona – Alavés, en directo
Así está la clasificación de la Liga
Esta jornada 14 de la Liga arranca con el Real Madrid como líder de la clasificación con 32 puntos, mientras que el Barcelona es segundo a un sólo puntito de los de Concha Espina. Es por ello que si los de Hansi Flick consiguen ganar al club babazorro dormirían en lo más alto de la tabla de la Liga a la espera de lo que haga el conjunto merengue mañana en Montilivi. Además, deben estar atentos porque el Villarreal y el Atlético de Madrid vienen pisando fuerte por detrás de ellos. Por su parte, los babazorros están en la mitad baja de la tabla y buscarán dar la sorpresa para alejarse de los puestos de descenso.
El regreso de Pedri
Una de las grandes novedades del Barcelona es el regreso de Pedri. El centrocampista de Tegueste fue expulsado en el Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, choque que perdieron por 2-1 los culés, pero posteriormente se conoció que tenía una lesión muscular. Es por ello que el ex de Las Palmas no ha estado disponible para Hansi Flick en las últimas semanas y también se perdió la última convocatoria de la selección española. Ahora ya vuelve a la convocatoria, pero arrancará el choque desde el banquillo. El técnico alemán informó que tendrá unos minutos para que coja el ritmo competitivo, así que todos esperan poder verle en la segunda mitad.
Partidazo en el Camp Nou
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante Barcelona – Alavés que corresponde a la jornada 14 de la Liga. Este partidazo entre los culés y los babazorros se disputará en el Camp Nou y promete tener de todo, ya que ambos equipos se entregarán sobre el terreno de juego para intentar conseguir tres puntos importantísimos.
La crónica
Aquí llega recién salida del horno la mejor crónica del Barcelona 3-1 Alavés.
El Barcelona, líder
Con estos tres puntos el Barcelona se pone como nuevo líder de la Liga, pero dependerá de lo que haga el Real Madrid mañana en Montilivi ante el Girona. Los de Xabi Alonso tienen que ganar para volverse a poner en lo más alto de la clasificación.
¡Final!
Termina el partido en la Ciudad Condal. El Barcelona se lleva los tres puntos al ganar 3-1 al Alavés en el Camp Nou.
Min 90+3
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE DANI OLMO! Llega el tercero del cuadro azulgrana. Contragolpe de los culés. Lamine Yamal vio el desmarque del egarense y le dejó solo ante Sivera, al que batió con un sutil disparo.
Min 90+2
Amarilla
Cartulina amarilla para Joan García por tardar en sacar una falta.
Min 90
¡4 minutos más!
Se añaden 4 minutos más a este partido que el Barcelona gana por 2-1 al Alavés.
Min 88
Ataca el Alavés
El Alavés hace un all-in y va con todo en estos últimos minutos para intentar empatar el partido.
Min 84
Sustitución en el Barcelona
Pau Cubarsí deja el campo y Hansi Flick mete a Andreas Christensen.
Min 81
Amarilla con sanción
Cartulina para Antonio Blanco por agarrar a Rashford. El jugador del Alavés se perderá el próximo partido contra la Real Sociedad.
Min 80
Otro cambio en el Alavés
Coudet quita a Parada, que se ha lesionado, y entra Toni Martínez.
Min 78
¡Pau Cubarsí!
Carrera de Carlos Valentín y el centro lo remató Lucas Boyé, pero Pau Cubarsí apareció para meter el pie y mandar el cuero a córner. En el saque de esquina acabó habiendo fuera de juego de los babazorros.
Min 77
Cuánto va el partido del Barcelona contra el Alavés
Entramos en la recta final del partido en el Camp Nou y el Barcelona va ganando 2-1 al Alavés.
Min 74
Triple disparo de Lamine Yamal
Probó fortuna Lamine Yamal, pero sus dos primeros disparos los estrelló en un rival y el tercero, con una tijereta, le pegó más al aire que al balón.
Min 71
¡La tuvo Dani Olmo!
Ocasión clarísima para el Barcelona. Sin Raphinha fue Koundé el que puso el pase atrás. Dani Olmo, desde el punto de penalti, mandó fuera su disparo.
Min 69
Centro muy fuerte
Sacó Lamine Yamal un córner en corto, aunque fue el de Rocafonda el que acabó centrando. Fue muy fuerte y sacará de portería el Alavés.
Min 68
Dos cambios
Movimiento en el Alavés. Guridi y Guevara saltan al verde y dejan el Camp Nou Pablo Ibáñez y Denis Suárez.
Min 65
¡Lamine Yamal!
Saque de esquina para el Barcelona que sacó Rashford y despejó la defensa del cuadro babazorro. El cuero le llegó a Lamine Yamal, que se sacó un disparo con su pierna izquierda colocadísimo que se fue por escasos centímetros.
Min 64
En campo del Alavés
El Deportivo Alavés sigue encerrado en su campo a la espera de poder tener algún contragolpe iniciado con un pelotazo, ya que el dominio del cuero es del Barcelona.
Min 60
Más cambios en el Barcelona
Ahora es Hansi Flick el que mueve ficha. Dejan el verde Lewandowski y Raphinha. Entran Ferran Torres y un Pedri ovacionado por el público. Se pone el brazalete de capitán el canario en su regreso al Camp Nou.
Min 59
Doble cambio en el Alavés
Se van Rebbach y Calebe y entran Carles Aleñá y Carlos Valentín.
Min 57
¡Remate de Lewandowski!
Córner a favor del Barcelona que botó Raphinha. ¡Remató Lewandowski a bocajarro, pero lo repelió Sivera!
Min 53
Amarilla
Tarjeta amarilla para Calebe por agarrar a Alejandro Balde.
Min 50
Sivera
Intentó Raphinha sorprender al arquero del Alavés con un disparo desde fuera del área que le salió muy centrado.
Min 49
Dominio del Barcelona
Estos primeros minutos del segundo tiempo han sido totalmente del Barcelona, pero el Alavés defiende bien y no deja a los culés que tengan ocasiones.
Arranca el segundo tiempo
En marcha de nuevo el partido en el Camp Nou. Sacó de centro el Barcelona. Entraron Jules Koundé y Marcus Rashford por Eric García y Marc Bernal.
La segunda parte
El Barcelona va ganando 2-1 al Alavés y por ahora es líder de la clasificación de la Liga, pero quedan 45 minutos por delante y hay que recordar que los babazorros generan bastante peligro cuando atacan.
Raphinha
El delantero brasileño regresaba hoy al once y está firmando un partidazo, ya que ha sido el asistente en los dos partidos del Barcelona.
¡Descanso en Barcelona!
Termina el primer tiempo en la Ciudad Condal. El Barcelona se marcha a vestuarios ganando por 2-1 al Alavés.
Min 45+1
¡Fuera!
Gran llegada de Parada y el pase atrás lo cazó Lucas Boyé, pero su chut se fue rozando el poste.
Min 45
Tiempo añadido
El cuarto árbitro muestra el cartelón para indicar que se jugarán 4 minutos más en este primer tiempo.
Min 44
¡La que ha fallado Lamine Yamal!
Jugadón del Barcelona tras una pérdida del Alavés en el centro del campo. Lamine Yamal se regateó a Sivera, pero en su disparo, casi sin ángulo, mandó el cuero al poste.
Min 43
Cómo va el Barcelona – Alavés
Nos acercamos al descanso y el Barcelona va ganando 2-1 al Alavés en el Camp Nou en un partido en el que empezaron perdiendo.
Min 40
¡Sivera!
A punto estuvo Raphinha de aprovecharse de un fallo en la zaga del Alavés, pero despejó Sivera como pudo.
Min 36
Otra amarilla
Ahora es Marc Bernal el que se lleva la cartulina amarilla por una falta en la banda sobre Calebe.
Min 33
Eric García se va al suelo
Se ha llevado un manotazo Eric García en el rostro. Denis Suárez le golpeó sin querer y le quitó la máscara del golpe. Recordamos que el futbolista del Barcelona sufrió una fractura en la nariz, por lo que le duele bastante.
Min 32
Amarilla
Cartulina amarilla para Rebbach, que llegó tarde y pisó a Lamine Yamal.
Min 29
¡Pide penalti Lamine Yamal!
Vaya caño le ha metido a Pacheco y luego reclamó que Parada le derribó sobre el área. El árbitro dice que no hay nada y el VAR tampoco le llama. El ’10’ ha tenido que recibir asistencia médica, ya que se ha tirado al césped. Parece que podrá continuar.
Min 26
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE DANI OLMO! Remonta el cuadro azulgrana con una llegada letal. Raphinha, otra vez, dio un pase desde el costado izquierdo tras un pase perfecto de Cubarsí. Dani Olmo remató desde el punto de penalti para hacer el segundo de los culés.
Min 24
¡Paradón de Joan García!
Tres pases le bastaron al Alavés para ganarle la espalda a la defensa del Barcelona. Rebbach no disparo y puso el cuero al segundo palo. Remató Calebe y Joan García, desde el suelo, metió una mano salvadora. En el córner no generaron peligro.
Min 22
Joan García, atento
Buen pase al hueco de Calebe para Pablo Ibáñez, pero Joan García salió rápido para hacerse con el cuero.
Min 17
El Alavés, intenso
El Barcelona está teniendo la posesión del balón, pero se está encontrando a un Alavés que está con mucha intensidad presionando y con un ritmo alto.
Min 12
Vaya inicio
Superamos ya los primeros diez minutos de partido y el luminoso del Camp Nou ya señala un 1-1.
Min 9
¡GOOOL DEL BARCELONA!
¡GOOOL DEL BARCELONA! ¡GOOOL DE LAMINE YAMAL! Jugada del cuadro azulgrana por la banda izquierda. Pase de Balde para Raphinha, que puso un pase atrás desde la línea de fondo. Lewandowski ni Dan Olmo pudieron golpear el choque y apareció Lamine para igualar la contienda.
Min 7
¡Raphinha!
Buena llegada del Barcelona que finalizaron con un disparo de Raphinha que taponó Tenaglia. Sacó el córner Dani Olmo y despejó la zaga babazorra. La segunda jugada terminó con un córner que Eric García remató por encima del larguero.
Min 6
Sin rematador
Centro de Marc Casadó que no encuentra a ningún compañero. Sacará de portería Sivera.
Min 2
La tuvo el Alavés
Otra llegada del conjunto vitoriano por la banda derecha del Barcelona, pero Rebbach cruzó demasiado su disparo.
Min 1
¡GOOOL DEL ALAVÉS!
¡GOOOL DEL ALAVÉS! ¡GOOOL DE PABLO IBÁÑEZ! Se adelanta antes de cumplirse el primer minuto el cuadro babazorro. Córner desde la izquierda, despejó mal Marc Casadó y el ex de Osasuna apareció para coger un rechace y batir a Joan García.
¡Arranca el Barça – Alavés!
Rueda el balón ya en el Camp Nou. ¡Sacó de centro el Alavés!
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que ruede el balón en el Camp Nou. En nada saldrán los jugadores del Barcelona y del Alavés al verde.
Problemas en los accesos al Camp Nou
Miles de aficionados del Barcelona han tenido problemas para acceder al interior del Camp Nou por un fallo. Las imágenes.
La previa
Aprovechamos este poco tiempo que queda para que ruede el balón en el Camp Nou para ofrecerles la mejor previa del Barcelona – Alavés.
El análisis de Marcos López
El periodista ha analizado para OKDIARIO la situación actual del Barcelona. No te pierdas el análisis de Marcos López: reinventarse o caer.
Examen al Camp Nou
Este viernes la Liga sometió a un examen sorpresa al Camp Nou.
Baja de última hora
A todos le ha sorprendido la ausencia de Frenkie de Jong, que es baja de última hora en el Barcelona. El holandés no está en el banquillo.
Quién es el Árbitro del Barcelona – Alavés
El CTA designó a Miguel Ángel Ortiz Arias como el árbitro de este Barcelona – Alavés, mientras que Jorge Figueroa Vázquez estará en el VAR.
Dónde juega el FC Barcelona
Hay que recordar que el Barcelona regresó el pasado fin de semana al Camp Nou, por lo que este partidazo contra el Alavés también se jugará en este estadio.
Alineación del Alavés
También se ha conocido ya el once con el que el Alavés intentará dar la sorpresa en el Camp Nou. Esta es la alineación oficial del Alavés contra el Barcelona hoy: Sivera; Jonny, Tenaglia, Pacheco, Parada; Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Denis Suárez; Calebe, Boyé, Rebbach.
A qué hora es el Barça – Alavés hoy
Recordamos que este partidazo Barcelona – Alavés está programado en el horario de las 16:15 horas y se jugará en el Camp Nou.
Szczesny
El portero polaco es suplente, pero ha sido noticia por una entrevista en la que ha reconocido que ha batido un récord negativo en el Barcelona, que es el de grasa corporal. Las declaraciones de Szczesny.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos el once escogido por Hansi Flick y ojo porque hay sorpresas. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Alavés: Joan García; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Casadó, Bernal, Dani Olmo; Ferran, Raphinha y Lewandowski.
Hansi Flick
El entrenador alemán habló en la rueda de prensa previa a este Barcelona – Alavés y aseguró que el equipo está tocado anímicamente tras la derrota frente al Chelsea. Las palabras de Hansi Flick.
Dónde ver el Barcelona contra el Alavés en directo
Este partido de la jornada 14 de Liga Barcelona – Alavés se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn, que es de pago. En la web de OKDIARIO te vamos a contar gratis en streaming y en vivo online el minuto a minuto de lo que ocurra en el Camp Nou.
Todo preparado
Falta una horita y media para que arranque este partidazo de la jornada 14 de la Liga. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Barcelona y del Alavés.
Mirando al próximo martes
El Barcelona tiene que ponerse a pensar ya en el duro duelo que jugarán el próximo martes contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou, que será una prueba de fuego para los de Hansi Flick después de ver la irregularidad que han demostrado este año.