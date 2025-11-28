Tras caer goleados (3-0) en Londres ante el Chelsea, el Barcelona está en un momento de dudas. Derrotados en los tres principales exámenes que va de temporada (Real Madrid, PSG y Chelsea), el equipo azulgrana deja dudas, lo que le obliga a reinventarse. Marcos López analiza la situación del Barcelona en su sección OKSCOUTING y las posibilidades que tiene Hansi Flick para revertir esta situación.