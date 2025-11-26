La prensa inglesa se ceba con Yamal tras la humillación del Chelsea al Barça: «¿Lamine who?»

El Chelsea arrolló al Barcelona en Stamford Bridge y la prensa inglesa ha sacado pecho de la victoria. Liderados por un Cucurella en modo MVP tras secar a Lamine Yamal de forma magistral, y un gran Estevao en ataque, los londinenses golearon a los de Hansi Flick en una noche en la que lo mejor para los catalanes fue el resultado. Desde Inglaterra han elevado a los cielos a la perla brasileña del conjunto londinense y arremeten contra la estrella del Barça: «¿Lamine quién?».

«Nace una estrella cuando Estevao graba su nombre junto a Lionel Messi y Ronaldinho para iluminar el clásico moderno», comienza diciendo el Daily Mail para rematar con un palo al 10 del Barcelona: «Lamine Yamal no logra brillar en una noche miserable». Cucurella frenó a su compañero en la selección española e hizo inútiles todos sus esfuerzos por intentar brillar. El crack del Barça firmó una noche para el olvido y Estevao fue el mejor jugador de 18 años de los dos.

Uno de los más duros con Lamine Yamal ha sido el tabloide The Times, que ningunea al internacional español: «¿Lamine who? (¿Lamine quién?). Estevao destroza al Barcelona en una noche espectacular para el Chelsea». El brasileño fue la gran sensación del partido. Anotó un gol, pero fue la gran amenaza ofensiva de los de Enzo Maresca.

The Telegraph ensalzó al atacante brasileño y asegura que eclipsó a Yamal: «La sensación adolescente Estevao eclipsa a Yamal mientras el Chelsea humilla al Barcelona con 10 hombres». The Guardian fue en la misma línea y titula: «Estevao eclipsa a Lamine Yamal y demuestra por qué es la joya del Chelsea». Por su parte, el diario The Sun habla de humillación al Barcelona y un Lamine Yamal atormentado dentro y fuera del campo.

En la crónica del periódico británico se puede leer lo siguiente: «El Chelsea, campeón del mundo, humilló al Barcelona, ​​campeón de España, cuya estrella adolescente Lamine Yamal fue atormentada dentro y fuera de la cancha». Aunque el partido acabó 3-0, la sensación fue que al Barça le pudo caer una goleada mucho mayor.