El Barcelona naufraga en otro gran examen

El Barcelona naufragó en otro gran examen esta temporada después de ser vapuleado por un Chelsea que le superó en todos los aspectos del juego desde el inicio del partido hasta el final. Un 3-0 en Londres que vuelve a hacer mucho daño a un equipo de Hansi Flick que este curso ante los grandes no es capaz de dar la cara.

Todos los grandes exámenes que ha disputado el Barcelona este curso hasta ahora han sido suspendidos. Con muy mala nota. El año pasado tuvieron los de Flick un mal mes de noviembre, pero habían sacado muy buena nota en grandes exámenes contra el Bayern en Champions o Real Madrid en Liga. Este curso no.

El Barcelona ha disputado esta temporada ya tres grandes exámenes y los tres los ha suspendido. Dos en Champions y uno en Liga. El primero fue contra un PSG muy mermado en ataque y en Montjuic. Y perdió. El segundo fue ante el Real Madrid en el Bernabéu y volvió a perder. Salvó una goleada y apretó al final, pero su imagen fue nefasta.

Y el tercer gran examen del Barcelona llegaba en Londres. Y también suspendió el equipo de Hansi Flick. En todo. Primero en colocar a Araujo en otro partido de nivel. Y no lo dio. Terminó expulsado antes del descanso y condicionó el partido. Pero en el 11 vs 11, el Barça iba perdiendo ya 1-0 y con dos goles anulados. Y es que el Chelsea fue muy superior en todo.

Fue la peor goleada del curso para el Barça después de la de Sevilla, donde encajó cuatro. Pero lo de Londres pudo ser peor con tres goles anulados y varias llegadas más perdonadas. El cuadro culé fue zarandeado a todos los niveles. Superado en todo.

La Champions League volvió a poner al Barcelona en su realidad. Muy lejos del Top8 en la Fase Liga y demostrando que el equipo culé este año está muy lejos del nivel de los equipos grandes. No le da este año de momento. Ni en defensa, donde es un equipo muy débil. Pero tampoco en ataque. Le desapareció la pólvora incluso en Londres.

Tres grandes exámenes para el Barcelona este año y todos suspensos. Aunque el naufragio de Londres fue el más duro y el más contundente. Nunca estuvieron cerca de su rival. El siguiente gran examen para el Barça llegará la semana que viene contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou. Veremos si puede sacarlo adelante o vuelve a naufragar.