Así fueron los goles de la goleada del Chelsea al Barcelona

El Chelsea vapuleó al Barcelona con un contundente 3-0 en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League con un Estevao en modo líder en el ataque blue. Marcó el segundo el brasileño en el inicio de la segunda mitad. El primero fue en propia puerta de Koundé y el tercero lo anotó Delap. Los ingleses fueron muy superiores en todo momento a un triste Barça.

Y la goleada pudo ser mucho peor. El Chelsea marcó dos goles más en la primera parte que fueron anulados. Los dos de Enzo. Uno por una mano previa y el segundo por fuera de juego. Luego llegó el primer tanto blue tras un centro de Cucurella, un remate de tacón en el área pequeña de Neto y un gol en propia puerta de Koundé tras hacerle un caño a su compañero Ferran.

Justo antes del descanso, Araujo cometió un gran error y se marchó expulsado con doble amarilla. Le hizo una entrada muy imprudente a Cucurella y dejó a su equipo con uno menos. Ya en la segunda mitad, el Chelsea fue con todo. Le anularon un tercer gol en los primeros minutos, de Andrey Santos. Y poco después hizo el 2-0 con una gran jugada individual de Estevao. Estaba en modo líder el joven brasileño y demostró su gran calidad en un gran duelo europeo.

El 3-0 definitivo lo hizo Delap tras una jugada que retrató a la defensa del Barcelona. Enzo se quedó solo tras un pase al espacio y el argentino se la sirvió de igual manera al delantero inglés que la mandó a guardar. Un 3-0 más que justo que pudo ser mucho peor para un débil Barça.