Chelsea – Barcelona, en directo: a qué hora es, alineaciones y dónde ver online gratis el partido de Champions League 2025 en vivo

El Barcelona intentará conquistar Stamford Bridge para no descolgarse de la zona alta
El Barcelona ha viajado a Londres con la clara intención de sumar tres puntos importantísimos en una salida tan complicada como es esta ante el Chelsea en Stamford Bridge. Los de Hansi Flick ya se han dejado varios puntos en el camino -la derrota ante el PSG y el empate frente al Brujas-, por lo que necesitan ganar si quieren estar entre los ocho primeros en la Champions League. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Chelsea – Barcelona de la máxima competición continental.
Así está la Champions League
El Barcelona y el Chelsea llegan a esta jornada 5 de la fase de liga de la Champions League ocupando la decimoprimera y decimosegunda posición de la clasificación respectivamente. Ambos están empatados con siete puntos, por lo que este choque es una final anticipada para ellos, ya que el gran objetivo es acabar entre los ocho primeros para avanzar directamente a los octavos sin necesidad de jugar los play offs. Y es que tampoco quieren que equipos como el Bayern, Arsenal o Inter de Milán continúen distanciándose, ya que llevan pleno de victorias.
Hansi Flick, sin Pedri
La gran noticia para Hansi Flick ha sido el regreso de Frenkie de Jong, que no pudo estar hace unos días frente al Athletic Club porque tenía que cumplir un partido de sanción. El que ha vuelto a la convocatoria también es Marcus Rashford, que atravesó un proceso gripal en los últimos días. Lo negativo para el entrenador alemán del Barcelona es que Pedri, tal y como se esperaba, no ha llegado a tiempo para recuperarse del todo y viajar a Londres para jugar este partido de la Champions League ante el Chelsea. Habrá que ver si el de Tegueste llega al compromiso del fin de semana frente al Alavés.
Partidazo en Stamford Bridge
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Chelsea – Barcelona que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto azulgrana necesita ganar para no descolgarse de los puestos altos de la tabla, pero no será nada fácil, ya que el conjunto londinense espera que los culés no salgan con un resultado positivo de Stamford Bridge y es por ello que se viene un auténtico partidazo en la capital de Inglaterra.
Min 8
¡Joan García!
Pérdida ahora del Barcelona y gran pase de Moisés Caicedo para Reece James, que no se lo piensa y se saca un chut centrado que bloca sin problemas el portero del Barcelona.
Min 6
¡Perdona Ferran Torres!
Robo de Lamine Yamal, que deja solo a Ferran Torres ante Robert Sánchez. El guardameta español se venció a un lado y el valenciano, incomprensiblemente, mandó el cuero fuera.
Min 4
Gol anulado al Chelsea
Tuvo un córner el cuadro londinense y la acción acabó en un centro de Garnacho. Fofana se llevó un rechace con la mano y posteriormente marcó Enzo, pero fue falta clara.
Min 2
Pisotón a Lewandowski
El delantero polaco se ha llevado un duro pisotón por parte de Chalobah.
¡Comienza el Chelsea – Barcelona!
Arranca el partidazo en Stamford Bridge. ¡Sacó de centro el Chelsea!
¡5 minutos!
Ya no queda nada para que comience el partidazo en Stamford Bridge. Los jugadores del Chelsea y Barcelona saltarán ya al terreno de juego mientras comienza a escucharse el himno de la Champions League.
La previa
Aprovechamos que queda poco tiempo para que comience este partidazo en Stamford Bridge de la Champions League para ofrecerles la mejor previa del Chelsea – Barcelona.
A qué hora juega hoy el Chelsea – Barcelona en Champions League
Este partidazo Chelsea – Barcelona arrancará en el horario de las 21:00 horas, por lo que queda menos de una hora para que ruede el balón en Stamford Bridge.
Once del Chelsea
También se ha conocido ya el once de Enzo Maresca para intentar sumar los tres puntos ante el Barça. Esta es la alineación oficial del Chelsea contra el Barcelona hoy: Robert Sánchez; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo, Enzo Fernández; Estevao, Garnacho, Neto.
Alineación del Barcelona
Ya conocemos a los once escogidos por Hansi Flick para este choque de Champions League y ojo porque hay sorpresas. Esta es la alineación oficial del Barcelona hoy contra el Chelsea: Joan García; Koundé, Cubarsí, Araújo, Balde; Eric García, De Jong, Fermín López, Ferran Torres, Lamine Yamal, Lewandowski.
Qué se juega cada equipo en este partido
Tanto Barcelona como Chelsea están empatados a siete puntos en la clasificación, por lo que el que consiga ganar dará un paso al frente para mantener vivo el deseo de acabar entre los ocho primeros en la clasificación de la Champions League.
Dónde ver gratis en directo el Chelsea – Barcelona por streaming
Este apasionante Chelsea – Barcelona se puede ver en directo por TV a través del canal Movistar Liga de Campeones, pero hay que recordar que es de pago. En la web de OKDIARIO te narramos gratis en streaming y en vivo online todo lo que suceda en Stamford Bridge.
Todo preparado
Falta apenas una horita y media para que ruede el balón en Stamford Bridge. En breves momentos anunciaremos las alineaciones del Barcelona y del Chelsea.
Min 14
Robert Sánchez
Centro muy bueno de Lamine Yamal que no consiguió rematar Fermín López, pero el cuero acabó en los guantes de Robert Sánchez. Se dolía en el suelo el andaluz, pero no hubo nada.