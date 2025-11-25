Chelsea – Barcelona, en directo: a qué hora es, alineaciones y dónde ver online gratis el partido de Champions League 2025 en vivo

El Barcelona ha viajado a Londres con la clara intención de sumar tres puntos importantísimos en una salida tan complicada como es esta ante el Chelsea en Stamford Bridge. Los de Hansi Flick ya se han dejado varios puntos en el camino -la derrota ante el PSG y el empate frente al Brujas-, por lo que necesitan ganar si quieren estar entre los ocho primeros en la Champions League. Te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Chelsea – Barcelona de la máxima competición continental.

Chelsea – Barcelona, en directo

Así está la Champions League

El Barcelona y el Chelsea llegan a esta jornada 5 de la fase de liga de la Champions League ocupando la decimoprimera y decimosegunda posición de la clasificación respectivamente. Ambos están empatados con siete puntos, por lo que este choque es una final anticipada para ellos, ya que el gran objetivo es acabar entre los ocho primeros para avanzar directamente a los octavos sin necesidad de jugar los play offs. Y es que tampoco quieren que equipos como el Bayern, Arsenal o Inter de Milán continúen distanciándose, ya que llevan pleno de victorias.

Hansi Flick, sin Pedri

La gran noticia para Hansi Flick ha sido el regreso de Frenkie de Jong, que no pudo estar hace unos días frente al Athletic Club porque tenía que cumplir un partido de sanción. El que ha vuelto a la convocatoria también es Marcus Rashford, que atravesó un proceso gripal en los últimos días. Lo negativo para el entrenador alemán del Barcelona es que Pedri, tal y como se esperaba, no ha llegado a tiempo para recuperarse del todo y viajar a Londres para jugar este partido de la Champions League ante el Chelsea. Habrá que ver si el de Tegueste llega al compromiso del fin de semana frente al Alavés.

Partidazo en Stamford Bridge

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del Chelsea – Barcelona que corresponde a la jornada 5 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto azulgrana necesita ganar para no descolgarse de los puestos altos de la tabla, pero no será nada fácil, ya que el conjunto londinense espera que los culés no salgan con un resultado positivo de Stamford Bridge y es por ello que se viene un auténtico partidazo en la capital de Inglaterra.