Chelsea-Barcelona: Londres mide las aspiraciones europeas

Londres mide este martes las aspiraciones del Barcelona en la Champions League de cara a poder entrar en el Top8 de la Fase Liga con un partido de máxima exigencia contra el Chelsea en Stamford Bridge (21:00). Los de Hansi Flick llegan en un gran momento de juego y eficacia en sus dos últimos partidos, pero Europa es otra cosa y los blues son un rival de gran importancia.

El Barcelona llega a este partido con las bajas de Pedri, en la fase final de su recuperación, Gavi y Ter Stegen. Los de Hansi Flick recuperan a Rashford tras sufrir una gripe y a De Jong tras cumplir un partido de sanción en el último compromiso liguero.

El equipo culé llega a este partido europeo con buenas sensaciones tras sus dos últimos partidos de Liga. Le endosó cuatro al Celta antes del parón y otros cuatro al Athletic después. Pero sabiendo que la Champions es otro nivel. Los de Flick hasta ahora suman dos victorias, un empate en Brujas y una derrota contra el PSG. Este partido en Londres mide sus aspiraciones para poder llegar al Top8 que ya alcanzaron el curso pasado.

Por tanto, de ganar mañana al conjunto londinense, encararían la recta final de la liguilla con diez puntos en su casillero y un calendario bastante favorable para evitar la eliminatoria previa a octavos de final. Así, la siguiente jornada recibirán al Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou, después se medirán al Slavia de Praga en la República Checa y, finalmente, despedirán esta primera fase, de nuevo en casa, contra el Copenhague.

El Chelsea, un hueso duro para el Barcelona

En cualquier caso, para vencer en Londres, donde estará acompañado de más de 1.700 aficionados culés, el Barcelona tendrá que mejorar sus prestaciones defensivas, pues en esta Champions ha encajado 7 goles en los primeros cuatro duelos, más que otros 17 equipos de la competición

No obstante, no lo tendrá fácil el equipo azulgrana ante uno de los rivales más temidos de Europa. Campeones del mundo este verano, vigentes ganadores de la Conference y principales perseguidores del Arsenal en la Premier League, el Chelsea está en el mejor momento desde que Roman Abramovich tuvo que vender el club en 2022.

Sin embargo, la escuadra británica llega a este encuentro sin Cole Palmer, tras una surrealista lesión al golpearse el dedo meñique del pie con una puerta en su casa. La baja del inglés, aunque importante, no es una sorpresa para Enzo Maresca, que se ha acostumbrado en los dos últimos años a jugar sin el ’10’ por una lesión en la ingle que ha limitado mucho sus apariciones esta temporada.

Maresca jugó este fin de semana contra el Burnley con un ojo mirando al Barcelona y reservó a dos jugadores clave para que este Chelsea sea candidato a títulos, Moisés Caicedo y Estevao.

Además de la baja de Palmer, Maresca tampoco podrá contar con el defensa Levi Colwill, lesionado toda la temporada, el centrocampista Romeo Lavia, que ha sufrido problemas musculares, y el delantero Mikhailo Mudryk, suspendido por dopaje.

El encuentro de Stamford Bridge será el decimoquinto que librarán ambos equipos en la Liga de Campeones. Hasta ahora, el balance es de cuatro victorias para cada uno y seis empates. En el estadio londinense, los azulgranas han perdido en cuatro de sus siete visitas en la ‘Champions’, con dos empates y una única victoria (1-2 en la ida de los octavos de final de la Champions 2005-2006).

Posibles onces de Chelsea y Barcelona

Chelsea: Sánchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo, Joao Pedro; Neto, Estevao y Delap.

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Fermín, Olmo; Ferran Torres, Lamine Yamal y Lewandowski.