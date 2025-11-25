Flick tras la derrota en Londres: «Será difícil estar entre los ocho primeros»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa de Stamford Bridge para analizar la dura derrota que sufrió el Barcelona contra el Chelsea (3-0) en la quinta jornada de la Fase Liga de la Champions League.

«Hemos tenido la oportunidad de meter el primero, pero no las hemos aprovechado. Después hemos perdido balones fáciles y debemos analizarlo», comenzó declarando Hansi Flick ante los medios tras el partido.

«Hemos jugado muchos minutos con un jugador menos y el Chelsea es un muy buen equipo con balón. Es algo que debemos aceptar. Será difícil estar entre los 8 primeros, pero no es imposible», dijo el entrenador alemán.

«Tenemos que aceptar esta derrota, pero pensar en positivo para los próximos partidos», añadió cabizbajo el técnico del Barcelona.

«También he visto cosas positivas. Sobre lo negativo debemos analizarlo y corregirlo, en eso trabajaremos. Estoy contento de tener de vuelta a Raphinha y Rashford», dijo Flick buscando lo positivo tras la goleada en Londres.

«La primera amarilla es por protestar, debería verla repetida. La segunda son acciones que ocurren en el fútbol. Debemos ser más agresivos en algunas situaciones. Quiero dinámica en mi equipo», comentó Flick sobre la expulsión de Araujo justo antes del descanso.

«Tuvimos la oportunidad de marcar el primer gol, y después, jugar con un hombre menos contra este Chelsea no es fácil. Luchamos, y también vi algunas cosas positivas», repitió el alemán.