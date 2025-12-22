El entrenador del Espanyol da un tremendo ‘zasca’ a ‘TV3’: «Siempre pensáis en el Barça»
Manolo González, entrenador del Espanyol, ha dado un tremendo zasca a 'TV3'
La cadena autonómica se empeñó en preguntarle por el Barça cuando antes tiene un partido en Bilbao
Manolo González, entrenador del Espanyol, ha dado un tremendo zasca a TV3, cadena de televisión autonómica de Cataluña, por empeñarse en preguntarle por el partido ante el Barcelona cuando antes, este lunes, se enfrenta al Athletic Club de Bilbao. El derbi ante el Barça será ya después de Navidad, en la primera jornada del año 2026.
Cuando estaba analizando ese encuentro de este lunes en San Mamés, en el que el Espanyol si gana se coloca a dos puntos de puestos de Champions League (aunque con un partido más disputado), TV3 insistió en preguntarle por el derbi ante el Barcelona, que se juega el 3 de enero.
«No pensamos en el partido del Barcelona. En el partido del Barça piensa TV3 que siempre piensa en el Barça», dijo Manolo González, entrenador del Espanyol, poniendo de manifiesto una realidad en la televisión autonómica catalana: en TV3 sólo se piensa en el Barcelona y el Espanyol interesa, en este caso, porque se mide al Barça.
«Lo que quiero es ganar el partido en Bilbao. Sería muy bonito pegar un golpe en un campo de este tipo, con la historia que tiene San Mamés y con este rival», añadió Manolo González, que es el entrenador revelación de la Liga. El Espanyol está quinto en la clasificación, con 30 puntos, a cinco del Villarreal. Si gana, se pondrá a dos puntos de Champions, aunque tendrá un partido más jugado que el conjunto castellonense.
Es habitual que en TV3 sólo se enfoquen en el Barcelona, dejando siempre de lado al Espanyol, que ha tenido varios menosprecios al conjunto periquito, un club histórico de Cataluña y de España, un clásico de la Primera División.
Temas:
- RCD Espanyol
- TV3