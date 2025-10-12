TV3 hace el ridículo intentando entrevistar a Dario Brizuela en catalán: «Perdona, no te entiendo»

Darío Brizuela fue protagonista en el Barcelona-Hiopos Lleida de la segunda jornada de Liga Endesa. No fue su actuación dentro de la cancha lo que llamó la atención, sino el zasca que le dio a TV3 en la entrevista antes del descanso. La televisión catalana hizo el ridículo al preguntarle en catalán al base guipuzcoano del Barça.

Los de Joan Peñarroya se estaban viendo superados por el conjunto leridano y al descanso perdían por cinco (43-48). Las caras de los jugadores, incluido el propio Brizuela, eran un poema. Venían de hacer un partido prácticamente perfecto contra Valencia en este mismo escenario hace apenas dos días, pero el cansancio les pasó factura en la primera mitad.

Cuando se iba al vestuario, la Mamba Vasca atendió a TV3 que le preguntó en catalán. «No te he entendido», señaló Darío Brizuela con cara larga. La periodista rectificó y le hizo la pregunta en castellano: «¿Qué nos puedes decir de esta remontada que estáis protagonizando?». «Remontada ninguna, estamos cinco abajo todavía», le contestó el internacional español.

Espectacular entrevista a Darío Brizuela en TV3. pic.twitter.com/i3jZdWRQcx — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) October 12, 2025

El Barça llegó a estar 13 abajo (25-38) a mediados del segundo cuarto, pero consiguieron reducir la diferencia hasta los cinco puntos justo antes del descanso. Pero el partido no estaba siendo nada bueno de los chicos de Peñarroya, que terminaron por sumar su segunda derrota en dos partidos de Liga Endesa –perdieron la primera jornada frente a Valencia–. Hiopos Lleida sobrevivió a los arreones de los locales para acabar llevándose la victoria por 86-91 y asaltar el Palau.

La entrevista en pista de TV3 se ha hecho viral en redes sociales por su entrevista a Brizuela y ha desatado una gran oleada de críticas, por la pregunta y por hacerlo en catalán. Cabe recordar que el base es nacido en San Sebastián y hasta que fichó por el Barça en 2023 nunca había militado en un equipo catalán, por lo que no sabe catalán como es lógico. La respuesta de la Mamba Vasca coincide con el día de la Hispanidad y ha sido muy aplaudida por los aficionados.