Brizuela gana enteros para el base de España tras la baja de Lorenzo Brown: «¿Jugar de 1? Qué remedio…»

Darío Brizuela es uno de los veteranos de la selección española. Pese a que aún sólo tiene 30 años, el cambio generacional le ha dejado como uno de los referentes del vestuario junto a los hermanos Hernangómez o Aldama al ser uno de los jugadores que más experiencia reúne con España. El Eurobasket 2025 será su cuarto torneo con España después de ser uno de los campeones de Europa en 2022 y defender a La Familia en el Mundial de 2023 y en los Juegos Olímpicos de 2024.

Esta vez, llega a la concentración de la selección española en Madrid consciente de que puede asumir el rol de 1. La baja inesperada de Lorenzo Brown trastocó los planes de un Sergio Scariolo que confía plenamente en el jugador del Barcelona para hacer de base. Las opciones reales son Alberto Díaz, Mario Saint-Supéry y Sergio de Larrea, pero Brizuela gana enteros para dirigir el juego de España desde la fase de grupos en Limasol (Chipre).

«¿Qué remedio, no? Este año me ha tocado jugar de base. No es mi posición más cómoda, pero bueno, me he sentido más cómodo a medida que han pasado las semanas y bueno, si hiciera falta, yo creo que estoy más preparado que otros años. Eso ya es decisión de los entrenadores. Yo estaré preparado», aseguró Brizuela este miércoles en el Triángulo de Oro tras la segunda sesión de entrenamientos de España en Madrid.

Sobre ese reencuentro en la capital con sus compañeros de la selección, dijo: «Todo bien. Todo el mundo está sano, con muchas ganas. Llevamos dos sesiones de entrenamiento, poco a poco. Hay tiempo, no muchísimo, que no hay tiempo para prepararlo todo bien. Introduciendo a la gente joven que es lo importante».

Brizuela, el 1 y el Barça

«No, no he tenido tampoco una conversación con él muy profunda sobre lo que espera de mí. Pero llevo jugando para él desde 2019 y se más o menos que es lo que quiere, se lo que puedo dar también. Aún es pronto, llevamos dos sesiones y hay que ver como funciona el equipo. Él sabe qué es lo que puedo hacer, yo se qué es lo que le gusta que haga. No creo que lleguemos a tener esa conversación profunda, no va a hacer falta», añadió sobre el ligero cambio respecto a la convocatoria de los Juegos y lo que le pide Scariolo.

Brizuela, sobre cómo suplir las bajas de Rudy Fernández y Sergio Llull dentro del vestuario: «Bueno, es muy difícil suplir a esas leyendas. No es cuestión de suplirla, sino de alguna forma transmitir lo que ellos hacían con la forma de ser que tenemos nosotros. Y bueno, para eso están los dos hermanos que han asumido la capitanía con todo el peso que eso tiene. Y bueno, yo que los conozco muy bien desde muy pequeño, puedo decir que lo están haciendo muy bien hasta ahora».

«Somos España, o sea, no somos nosotros que nos ponemos las etiquetas. Sabemos el peso que tiene esta camiseta y es un orgullo tener esta presión de cara a cualquier torneo», explicó sobre ser o no favoritos en el Eurobasket.

«Pues muchísimas cosas. Es una plantilla completamente diferente. Lo más destacado es que yo he jugado con los 15, que estamos con 10 de aquí llevo jugando años. Eso siempre es un plus y creo que tenemos una manera de ver el baloncesto igual, tenemos una cultura deportiva parecida y eso en cualquier club es diferente, es más difícil juntar esas piezas de esa manera y aquí ya estamos juntos. Lo único que nos queda es aprender a jugar rápido, de una manera muy competitiva, y para eso tenemos a Sergio, que ha demostrado más de una vez que es muy capaz», señaló, preguntado por la diferencia entre el grupo de España y el del Barça.

Brizuela sabe que hasta el debut en el Eurobasket, España correrá una carrera de fondo con seis paradas en forma de partidos amistosos: «A día de hoy mejorar sin prisas, sin que nadie se haga daño y ya está. El objetivo es diario, sesión a sesión. Luego tenemos un entreno por la tarde y habrá que seguir mejorando en cosas, y ya está. El objetivo es el de ganar, pero estamos en julio todavía, no tenemos ninguna prisa por pensar en ello».